Документ призывает Россию передать Украине Запорожскую АЭС и вернуть пленных и гражданских заложников.

Итоговую декларацию Глобального саммита мира, который сегодня проходит в Швейцарии, подписали 80 стран и 4 организации. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как видно на опубликованном снимке, свои подписи под документом поставили не только те страны, которые активно поддерживают Украину оружием и финансами, но и те, которые занимали нейтральную или противоречивую позицию. Среди них в частности Грузия, Венгрия, Сербия, Словакия и Турция.

Вместе с тем среди подписантов отсутствуют Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты, которые приняли участие в Саммите.

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Итоговая декларация саммита: о чем она

Как писал УНИАН, агентство Reuters смогло ознакомиться с проектом документа и раскрыло, что туда вошло. В частности, в итоговой декларации участники обвиняют войну России против Украины в причинении "крупномасштабных человеческих страданий и разрушений". Также они призывают уважать территориальную целостность Украины.

В документе отмечается необходимость вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и доступ к морским портам Украины. Отдельно стоит отметить, что из декларации удалили предыдущее утверждение о "российской агрессии" и его заменили на "войну".

Также в декларации сказано, что все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно удерживаемые, должны быть возвращены в Украину.

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