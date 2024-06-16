Коммюнике поддержали 80 стран и 4 организации.

Офис президента Украины опубликовал полный текст итогового коммюнике Глобального саммита мира.

Основные тезисы документа:

ЗАЭС должна работать под полным суверенным контролем Украины;

доступ к морским портам на Черном и Азовском морях должен быть восстановлен;

все военнопленные должны быть освобождены, гражданские возвращены в Украину.

"Мы считаем, что достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеуказанных сферах с последующим привлечением представителей всех сторон", - говорится в документе.

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Напомним, итоговое коммюнике Глобального саммита мира в швейцарском Бюргенштоке поддержали 80 стран и 4 организации.

Стоит отметить, что среди подписантов отсутствуют Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты, которые приняли участие в Саммите.

А вот подписали коммюнике не только те страны, которые активно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессию, но и те, чья позиция была или нейтральной. или противоречивой. Например, Грузия, Венгрия, Сербия, Словакия и Турция.

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