Офис президента Украины опубликовал полный текст итогового коммюнике Глобального саммита мира.
Основные тезисы документа:
- ЗАЭС должна работать под полным суверенным контролем Украины;
- доступ к морским портам на Черном и Азовском морях должен быть восстановлен;
- все военнопленные должны быть освобождены, гражданские возвращены в Украину.
"Мы считаем, что достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеуказанных сферах с последующим привлечением представителей всех сторон", - говорится в документе.
Саммит мира в Швейцарии - что важно знать
Напомним, итоговое коммюнике Глобального саммита мира в швейцарском Бюргенштоке поддержали 80 стран и 4 организации.
Стоит отметить, что среди подписантов отсутствуют Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты, которые приняли участие в Саммите.
А вот подписали коммюнике не только те страны, которые активно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессию, но и те, чья позиция была или нейтральной. или противоречивой. Например, Грузия, Венгрия, Сербия, Словакия и Турция.
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