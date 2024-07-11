Ранее Bloomberg писал, что украинские власти намерены провести саммит до президентских выборов в США.

Россия не собирается участвовать во втором саммите мира по Украине, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, России известны намерения Киева провести указанное мероприятие, но они слышат "прежнюю риторику" и видят "сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса".

"Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных саммитах участвовать не собираемся", - заявил Галузин, назвав мирную конференцию "проявлением мошенничества". Видео дня

"Абсолютно тупиковой ультимативной" чиновник назвал Формулу мира, озвученную президентом Украины Владимиром Зеленским.

Саммит мира по Украине - актуальное

Напомним, Bloomberg писал, что украинские власти намерены провести второй саммит мира до президентских выборов в США в ноябре и позвать на него представителей РФ.

Указанную информацию сообщили источники, знакомые с ситуацией. При этом некоторые американские политики выразили сомнение, что саммит с участием России состоится.

Известно, что на первый саммит мира в Швейцарию в июне приехали представители более чем 90 стран.

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