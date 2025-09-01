По данным СБУ, Кадыров также приказал расстреливать военных ВСУ, чтобы не брать их в плен.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров, который со своей армией участвует в войне против Украины, получил подозрение от СБУ, потому что приказал использовать украинских пленных как "живой щит" для российских оккупантов. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"Служба безопасности собрала новые доказательства военных преступлений главы чеченской республики РФ Рамзана Кадырова, который причастен к жестокому обращению с украинскими военнопленными", - говорится в сообщении.

По данным следствия, во время выступления перед российскими пропагандистами фигурант заявил, что дал указание "подчиненным" не брать в плен украинских военных, а расстреливать их на поле боя.

Видео дня

Распоряжение Кадырова, утверждают в СБУ, было "адресовано" командирам чеченских подразделений, которые воюют в рядах группировок РФ против Украины.

Кроме того, говорится в сообщении СБУ, Кадыров распорядился отправить украинских пленных, которых удерживают на территории Чечни, на крыши военных объектов в Грозном.

"Таким образом Кадыров предлагал использовать заключенных комбатантов как "живой щит" против дроновых атак со стороны Сил обороны. Такие заявления фигуранта являются нарушением законов и обычаев войны, применяемых в вооруженных конфликтах в соответствии с нормами Римского устава Международного уголовного суда", - отмечают в украинской спецслужбе.

На основании новых доказательств следователи заочно сообщили Кадырову о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Ранее, в августе 2022 года, СБУ квалифицировала действия Кадырова как подготовку и ведение агрессивной войны, ее оправдание и посягательство на территориальную целостность Украины. В Службе безопасности отмечают, что сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь фигуранта к ответственности.

Больше новостей о Кадырове

Напомним, в 2024 году глава Чечни Рамзан Кадыров предложил использовать украинских военнопленных, как живой щит для военных объектов на территории республики. Об этом он заявил во время встречи с пленными, видео которой обнародовал в Телеграмм.

В частности, Кадыров сначала спросил, как живется украинцам в чеченской неволе, а потом возмутился, что пленные выглядят, по его мнению, слишком хорошо. После этого он предложил расставить пленных "для охраны территории" на крыши объектов, чтобы это сняли американские спутники.

Вас также могут заинтересовать новости: