По словам украинских военных, командование РФ само засветило место дислокации росгвардейцев.

Во временно оккупированный Мариуполь приехал глава Чечни Рамзан Кадыров. Цель его визита заключается в незаконном вывозе металла с металлургического комбината, на что дал разрешение глава так называемой ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Кадыров вернулся в Мариуполь. Всем кланом", - заявил Андрющенко.

По его словам, 26 августа кадыровцы посетили "свои владения" на Металлургическом мариупольском комбинате им. Ильича. Но, как отмечает руководитель центра, визит сделан не для поднятия боевого духа других оккупантов или поддержки предприятия.

"Все очень просто. Мародерство. До Мариуполя они всем "племенем" встретились в Донецке с Пушилиным. Но произошло чудо. Сразу после этой встречи Пушилин издал Указ, который позволяет транзит металлолома в "ДНР", - утверждает Андрющенко. Именно после этого разрешения, говорит руководитель центра, "гости" из Чечни поехали в Мариуполь, чтобы организовывать вывоз металла.

"В 2024 году после очередного конфликта Пушилин (читай ФСБ) запретил вывоз металлолома с территории оккупированной Донецкой области. Ударив таким образом именно по клану Кадырова, который резал ММК им. Ильича в клочья. Теперь - вновь разрешил. Ответ на вопрос: "Почему?" - достаточно очевиден. Потому что такое уже Мариуполь проходил. Кадыров пообещал поддержать Пушилина в Кремле в борьбе с Сергеем Кириенко (1-й заместитель руководителя администрации президента РФ - УНИАН). За это - получил разрешение на грабеж", - отмечает Андрющенко.

Он обращает внимание на то, что в этом заключается вся суть оккупантов - воровать и наживаться: "Вот вся цель оккупации - чисто колониальная политика".

Андрющенко обнародовал фото кадыровцев и "документа", подписанного Пушилиным 26 августа, где говорится о "временном разрешении" вывоза лома черных металлов с оккупированных территорий Крыма, Запорожья, Херсонщины и Донетчины. Разрешение действует до 25 сентября 2025 года.

"Милитарный" написал, что сам Рамзан Кадыров обнародовал соответствующий репортаж о своем пребывании в Мариуполе. Таким образом командование РФ раскрыло место базирования 96-го полка Росгвардии на территории металлургического комбината.

"Чеченские чиновники и представители силовых ведомств сообщили о посещении места расположения росгвардейцев и обнародовали запись с бойцами на территории разрушенного комбината им. На одном из кадров можно увидеть схему обороны промышленного объекта, что указывает на выполнение задач по охране бойцами 96-го полка", - говорится в публикации.

По словам украинских аналитиков, место встречи оккупантов с представителями военного командования, в частности, командиром спецназа "Ахмат" Апти Алаудиновым геолоцировано в одном из админ зданий, в 150 метрах от производственных цехов. Предполагается, что именно в этом здании размещались росгвардейцы.

Проблемы Кадырова

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кидиров поссорился с руководством Кремля. Якобы в Москве недовольны тем, что глава Чечни ведет переговоры с ближневосточными монархиями относительно гарантий безопасности для своей семьи.

Такод сообщалось, что Кадыров недавно едва не утонул в море во время отпуска на турецком курорте Бодрум. Его вытащили на берег и доставили в больницу машиной скорой помощи. Кадыров купался, однако внезапно начал захлебываться. Очевидцы, которые заметили, что "пловец" тонет, вызвали помощь.

