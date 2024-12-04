После прошлой дроновой атаки на Чечню Кадыров пригрозил не брать пленных, но быстро передумал.

Правитель Чечни Рамзан Кадыров предложил использовать украинских военнопленных в качестве живого щита для военных объектов на территории республики. Такую идею он озвучил на показной встрече с пленными, видео которой опубликовал в своем Телеграм.

Так в начале встречи чеченский диктатор сперва спросил, как живется украинцам в чеченской неволе, а потом возмутился, что они выглядят слишком хорошо.

"Как будто с отдыха вы приехали. Надо их по объектам, которые сняли американские спутники, по этим объектам на крышу поставить их всех. Пусть охраняют нашу территорию", – сказал Кадыров одному из сопровождавших его.

Атаки украинских БПЛА по объектам в Чечне

Как писал УНИАН, рано утром в среду, 4 декабря, в Грозном прогремели взрывы. По данным российских СМИ, украинские дроны атаковали объекты "полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова". Последствия этого удара пока не ясны.

Следует отметить, что по Чечне "прилетает" уже не впервые. В конце октября беспилотники атаковали "университет спецназа имени Путина" в Чечне.

После того случая Кадыров сперва заявил, что его боевики больше не будут брать украинцев в плен, но потом "по многочисленным просьбам украинцев" смилостивился и передумал.

Вас также могут заинтересовать новости: