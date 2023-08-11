На должности будут назначать тех, кто воевал, отметил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

После сегодняшнего решения Совета национальной безопасности и обороны и после анонсирования президентом Украины Владимиром Зеленским решения об увольнении руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки на уровне областей замена произойдет очень быстро.

Об этом представитель президента в Верховной Раде, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал в эфире телемарафона. При этом напомнил, что несколько месяцев назад Владимир Зеленский говорил, что обновление этого кадрового состава будет за счет тех военнослужащих, которые в окопах доказали, что понимают, что такое война, что такое честь и достоинство.

"Таких людей достаточно, списки тех, кто может заменить представителей ТЦК, которые себя дискредитировали, точно есть, и поэтому это будет достаточно быстро сделано", - подчеркнул он.

Видео дня

Вениславский отметил, что на должности не будут назначать командиров или офицеров, которые сегодня командуют боевыми подразделениями.

"К большому сожалению, война приводит к тому, что военнослужащие, выполняющие свой конституционный долг, получают ранения и по выводам ВВК не могут больше быть в окопах, признаются непригодными или частично ограниченно годными к военной службе. Именно за счет таких людей будет формироваться кадровый потенциал для руководителей бывших военных комиссариатов, а ныне территориальных центров", - отметил Вениславский.

Интересные новости Украины - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Владимир Зеленский после специального заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), где речь шла о результатах проверки "военкоматов", заявил, что в Украине будут уволены все руководители областных территориальных центров комплектования социальной поддержки (ТЦК и СП).

Зеленский сообщил, что на сегодня уже открыто 112 уголовных производств в отношении должностных лиц "военкоматов", объявлено 33 подозрения.

Президент Украины подчеркнул, что военкомы должны стать те, кто знает, что цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена. Речь идет о воинах, прошедших фронт, которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма. Все кандидаты перед назначением должны пройти проверку СБУ.

Вас также могут заинтересовать новости: