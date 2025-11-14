На юге за минувшие сутки ВСУ уничтожили около 300 оккупантов.

На юге Украины после того, как российские оккупационные войска уничтожили несколько позиций ВСУ, продолжаются ожесточенные бои, враг пытается продвинуться в сторону Гуляйполя.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, на определенных участках линии боевого соприкосновения ситуация обостряется. В частности, на Александровском направлении Силы обороны отбили 12 атак, которые враг совершил на позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Ялта, Орестополь, Егоровка, Первомайское и Рыбное.

На Ореховском направлении было 12 атак в районах Малой Токмачки, Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Приморского, Степногорска и Плавней. Также, по словам Волошина, на Гуляйпольском направлении противник атаковал шесть раз в районах населенных пунктов Высокое, Зеленый Гай, Яблочное, Сладкое, Белогорье, на

"Противник продолжает боевые действия в сторону Гуляйполя. Пытается оттеснить Силы обороны с позиций, наносит массированное комбинированное огневое поражение наших позиций. Однако продвижения он не имеет. Он уничтожил несколько наших позиций, но ни зайти туда, ни завести группы закрепления не смог", - подчеркнул Волошин.

За минувшие сутки, добавил спикер, ВСУ уничтожили во время боевых столкновений около 300 оккупантов.

"Бои продолжаются довольно ожесточенные", - подчеркнул спикер.

Волошин напомнил, что украинские бойцы отошли на более выгодные для обороны позиции возле нескольких населенных пунктов. Сейчас продолжаются мероприятия по блокированию продвижения врага и поисково-ударные действия, потому что противник пытается инфильтроваться.

"То есть, скрыто проникнуть в глубь нашей обороны. И таких боевых столкновений зафиксировано 6", - добавил представитель Сил обороны юга.

Ситуация на юге Украины

Напомним, российские оккупанты пытаются по дну бывшего Каховского водохранилища обойти позиции ВСУ, чтобы просочиться в глубь украинской обороны. Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал, что на участке линии боевого соприкосновения, где расположены населенные пункты Приморское, Каменское и Плавни, противник не может пройти позиции ВСУ. Поэтому враг пытается использовать дно водохранилища, чтобы обойти украинские позиции в район Малокатериновки.

