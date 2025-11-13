Также, по словам Волошина, враг перебрасывает на Херсонщину свежие подразделения десантников.

Российские оккупанты пытаются по дну бывшего Каховского водохранилища обойти позиции ВСУ, чтобы просочиться в глубь украинской обороны. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

"На участке линии боевого соприкосновения, где расположены населенные пункты Приморское, Каменское и Плавни, противник не может пройти наши позиции. Поэтому пытается использовать дно Каховского водохранилища с целью обойти наши позиции в район Малокатериновки для того, чтобы инфильтроваться вглубь нашей обороны. Однако там наши группы проводят поисково-ударные действия и уничтожили уже несколько таких групп", - сказал Волошин.

По его словам, за минувшие сутки вражеские потери в зоне действия Сил обороны юга составили почти 240 солдат, зенитно-ракетные комплексы "Бук- М3" и "Оса", танк, 4 артиллерийские системы, 22 единицы автомобильной техники, квадроцикл, 5 мотоциклов, багги, 3 электроскутера и тому подобное.

Видео дня

Спикер добавил, что на этой легкомоторной технике противник пытался прорваться в районе Новоданиловки на Ореховском направлении. Также определенную часть техники враг подтягивал, чтобы готовить для новых штурмов.

По словам Волошина, на Херсонском направлении ситуация спокойнее. Однако, по данным разведки, противник сейчас проводит там перегруппировку и заводит одно из подразделений воздушно-десантных войск.

Эти россияне, добавил военный, готовились в учебных центрах несколько месяцев. Им поставлена задача активизировать боевые, форсирующие действия в островной зоне Днепра.

За минувшие сутки, добавил спикер, зафиксировано два штурмовых действия со стороны противника - возле Антоновского автомобильного моста. На прошлой неделе противник форсировал водные преграды на острова Большой Ольховый и Белогрудый, куда хотел перебросить личный состав для обустройства наблюдательных постов, но неудачно.

"А тех "робинзонов", которые там сидят, мы уничтожаем", - подчеркнул Волошин.

Ситуация на юге - что известно

Напомним, на днях подразделениям ВСУ из-за интенсивного огня российских оккупантов пришлось отойти к другим позициям в районе населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка.

Сегодня, 13 ноября, представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что сейчас противника удалось остановить. Сейчас ВСУ пытаются блокировать продвижение агрессора и осуществляют на него комплексное огневое воздействие - завести группы закрепления в указанные населенные пункты противнику, по состоянию на сейчас, не удается.

Вас также могут заинтересовать новости: