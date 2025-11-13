Россияне хотят перекрыть и отрезать шоссе Т-0401 Покровское-Гуляйполе.

Ситуация на Гуляйпольском направлении ухудшается, хотя российские войска, вероятно, потратят значительное время на создание условий для захвата населённого пункта. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны, анализируя ситуацию на Запорожье.

"Российские войска, вероятно, попытаются изолировать и окружить Гуляйполе с северо-востока в соответствии с новым планом операции, направленным на ослабление украинской обороны для обеспечения продвижения с помощью тактики просачивания", - отмечают аналитики ISW.

Как говорится в отчете, новый план кампании состоит из длительной кампании по воздушному перехвату на поле боя, которая ослабляет способность Украины поддерживать силы на передовой, так что Украина не сможет защититься от последующих российских наступательных операций в этом районе; тактических мер по перехвату, направленных на местные линии снабжения и украинских операторов БПЛА; операций по проникновению, направленных на выявление, усугубление и использование слабых мест в обороне Украины, с тем чтобы дезорганизовать ее оборону; массовых атак небольших групп для быстрого продвижения и вынуждения украинских войск к отступлению из района.

В ISW отмечают, что эта стратегия аналогична той, которую российские войска проводили против Покровска, начиная с весны-лета 2025 года, перед интенсивными операциями по захвату города, начавшимися в октябре 2025 года:

"Российские войска активизировали диверсионные операции и в последние недели относительно быстро продвигаются в направлении Гуляйполя, а российские военные блогеры определили перекрытие и отрезание шоссе Т-0401 Покровское-Гуляйполе в качестве цели этих российских наступлений".

Стратегия российского командования

Отмечается, что в настоящее время для проведения или поддержки наступательных операций на Гуляйполе развернуты подразделения трёх российских общевойсковых армий.

При этом аналитики отмечают, что российское военное командование может принять решение о более широком окружении Гуляйполя, что поставит под угрозу большую часть украинских войск и территории в этом районе, но потребует больше времени и ресурсов.

В то же время меньшее окружение Гуляйполя, скорее всего, приведет к более ограниченному продвижению и нанесет меньше потерь украинским войскам, но позволит российским войскам осуществить оперативно значимое продвижение за более короткий промежуток времени с меньшими затратами ресурсов, отмечают аналитики.

Ситуация на Запорожье - что там происходит

Эксперты отмечают, что в районе Гуляйполя, РФ пытается организовать тот же сценарий, что и под Покровском и Мирноградом, и охватить город с севера.

В то же время военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" отметил, что в 2026 году в Запорожской области может произойти обвал фронта. По его словам, ситуация может быть похожа на ту, которая сложилась в Донецкой области после потери Авдеевки и Очеретино.

