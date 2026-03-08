Зеленский раскрыл, на каких направлениях россияне готовятся наступать весной

По словам президента, Силы обороны на юге Украины вернули под контроль 400-435 кв. км территории.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планы российских оккупантов остаются неизменными: захватчики стремятся продолжать оккупацию украинских земель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве.

"Что касается весеннего наступления, главные цели – это восток нашего государства, именно захват Донецкой и Луганской областей. В принципе, их планы не изменились. Отсрочка происходит из-за того, что они не в состоянии это сделать теми средствами, силами, которые у них есть на сегодняшний день, и из-за действий, соответственно, наших Вооруженных сил, наших Сил обороны. Кроме этого, рассматривалось еще южное направление, вы знаете, это Запорожская область", - сообщил Зеленский.

Видео дня

Как уточнил президент, оккупанты еще рассматривают направление между Донецкой и Запорожской областями и намерены перейти в наступление в направлении Днепра.

"Но тем не менее, что сделано нашими Вооруженными силами - они на юге нашего государства за последние полтора месяца провели ряд важных действий по обороне и в некоторых направлениях по наступлению. Исключительно действия были с тем, чтобы сорвать план Российской Федерации. Мы считаем, что достаточно успешно. Восстановили контроль над примерно 400-435 км на сегодняшний день", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что это направление является сложным, потому что напряжение там остается. Украинским защитникам действительно очень непросто.

"Но все, я скажу так, очень осторожно, все в большей степени находятся в позитиве, чем это было в конце 2025 года. Это правда, и мы им за это благодарны. И я награждал ребят, девушек, которые находятся в этих направлениях. Ну, молодцы. Моральное состояние улучшилось. Это радует", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский посетил Донецкую область

Как сообщил УНИАН, 6 марта Зеленский посетил Донецкую область и констатировал, что российские захватчики не отказываются от войны и продолжают готовиться к весеннему наступлению.

Вас также могут заинтересовать новости: