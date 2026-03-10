Эксперт объяснил, для чего РФ перебрасывает силы из Донецкой области в район Гуляйполя

Россия наступает только южнее Гуляйполя на этом направлении.

РФ перебрасывает некоторые свои подразделения с Покровского направления в район Гуляйполя из-за успешных наступательных действий Сил обороны Украины. Такое мнение в эфире Radio NV высказал глава украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Мы заставили россиян перебрасывать свои подразделения с приоритетного для них Покровского направления. Южнее Гуляйполя действуют их десантно-штурмовые подразделения, там есть определенное продвижение россиян. Но все, что севернее Гуляйполя – Запорожье, Днепропетровщина, там, где мы выравниваем нашу линию фронта, там россиянам до сих пор не удается стабилизировать ситуацию", – сказал Кузан.

Он добавил, что РФ разместила в районе Запорожской области четыре общевойсковые армии. Однако, несмотря на это, им приходится забирать дополнительные силы из своей крупнейшей группировки в Донецкой области.

Видео дня

"Это говорит о том, кто имеет инициативу и как инициатива наша на одном направлении, на юге, приводит фактически к перераспределению ресурсов. Хотя еще недавно россияне обещали, что их достаточно или более чем достаточно сразу на два направления, то есть на Запорожское и на Донецкое. Оказывается, что недостаточно", – добавил Кузан.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко сообщил, что в результате успешных наступательных действий Сил обороны Украины удалось почти полностью вытеснить российские войска из Днепропетровской области. По его словам, для полного освобождения области Украине нужно "доработать три небольших населенных пункта и еще два – зачистить".

Между тем аналитики из ISW отмечают, что успешные контратаки Сил обороны Украины могут привести к срыву планов Кремля относительно их весенне-летнего наступления. В частности, речь идет о планах Москвы по оперативному захвату Орехова, которые были сорваны в результате наступления украинских защитников.

Вас также могут заинтересовать новости: