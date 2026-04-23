'Уже есть сигналы': Буданов рассказал, как продвигаются переговоры о гарантиях безопасности

В вопросе размещения иностранного контингента Украина в настоящее время в большей степени сотрудничает с США, заявил Буданов.

Украина во время переговоров с ведущими союзниками отстаивает позицию, что контингент иностранных войск, который должен стать одной из будущих гарантий безопасности для нашего государства, был готов воевать в случае повторения российской агрессии. Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов сказал в комментарии корреспонденту УНИАН в рамках Киевского форума по безопасности.

Как продвигаются переговоры о гарантиях безопасности для Украины

"Мы над ними работаем", – сказал Буданов.

Вместе с тем он прокомментировал, как продвигается вопрос о согласовании размещения иностранного контингента на территории Украины.

"Все в гарантиях безопасности – там не все так просто, но нужно понимать, чей контингент готов разместиться, не только разместиться, но и воевать", – подчеркнул Буданов.

Также он ответил, есть ли соответствующие сигналы от других стран, например от Великобритании и Франции.

"Есть сигналы. Мы работаем с США больше всего сейчас", – сказал Буданов.

В чем проблема переговоров с Россией

Также глава ОП во время публичного выступления на Киевском форуме по безопасности рассказал о сложностях в переговорном процессе по поиску путей завершения войны.

"Есть наша позиция, есть позиция Российской Федерации. Мы никуда не денемся – она существует. Есть позиция других мировых игроков. И все это нужно как-то увязать между собой. Готовы ли все стороны делать свои шаги? Я думаю, что, все-таки, готовы. Просто все пытаются удовлетворить свои максималистские запросы. И в этом заключается проблема", – отметил Буданов.

В частности, по мнению главы ОП, проблема заключается в том, как найти компромисс между этими максималистскими требованиями.

"Но это только часть вопроса, потому что, в конце концов, вопрос глубже, и не только в тех страшных событиях, которые происходят здесь сейчас, а в том, как предотвратить повторение подобной ситуации. Пожалуй, это один из главных вопросов. Как создать такую конфигурацию, при которой повторение подобных событий станет просто нереальным", – подчеркнул Буданов.

Украина не будет признавать оккупированные украинские земли российскими

"Стремление к миру – это здравый смысл, а не проявление слабости", – отметил Буданов.

По его убеждению, условия достижения мира могут быть совершенно разными.

"Никто, я думаю, в Украине не пойдет на то, чтобы допустить потерю даже миллиметра нашей территории. В этом я абсолютно уверен", – констатирует Буданов.

Украина должна стать сильной, потому что с ней не будут считаться

По его словам, всем понятно, что до этого момента в рамках дипломатических усилий к обоюдному согласию прийти не удалось.

"Но для этого и существует этот процесс. Он может достичь своей цели, а может и не достичь. Это тоже нормальная ситуация. Поэтому мы должны быть готовы и сильны к любому развитию событий. Если мы будем сильными, это даст нам, как говорится, маневр в этой ситуации. И наоборот, если мы будем слабыми, то, в принципе, нам только будут диктовать условия, на которые мы можем идти, можем не идти, но все равно что-то будет происходить", – убежден Буданов.

По его мнению, вывод прост.

"Мы должны стать сильными и оставаться сильными в дальнейшем для того, чтобы действительно добиться успеха в этом переговорном процессе. Потому что со слабыми никто в мире не будет иметь дела, и никакое международное право здесь, к сожалению, не сработает", – подчеркнул Буданов.

Решение по Донбассу, которое удовлетворит Украину, будет найдено

Вместе с тем, его спросили, отстаивает ли Украина до сих пор свои "красные линии" в отношении Донбасса.

"Значит, все реальные аспекты, не проблемные, а чувствительные аспекты, не могут быть обнародованы до момента завершения, иначе какой смысл в этих переговорах", – ответил Буданов.

По его словам, "красная линия" Украины проста и всем понятна.

"Во-первых, мы ничего не признаем. Этого не будет, кто бы там ни пытался. И так просто не будет, даже не мечтайте. Что касается Донбасса, мы найдем, я уверен, решение, которое удовлетворит, прежде всего нас, потому что это наша земля, и никто здесь не вправе распоряжаться ею. Этого не будет", – отметил Буданов.

Украина должна сохранять единство внутри государства

Он повторил, что если Украина будет слабой, "с нами вообще, в принципе, разговаривать никто не будет".

"Наша сила, внутренняя сила – это наше единство. Внешняя, да – это работа с партнерами, с союзниками, сочувствующими там и т.д.. Но внутренняя наша сила – это наше единство, это наша стойкость и способность бороться. Если мы будем разобщены изнутри, все остальное вообще не имеет никакого значения", – заявил Буданов.

Он добавил:

"Можно сюда забросить миллион танков, дронов, самолетов, но если нет единства – просто это не будет работать. Это самое главное. И, к сожалению или к счастью, в эти времена мы все должны объединиться, нравимся мы друг другу или нет, ради достижения цели. А цель у нас – выживание нашего государства и обеспечение ему будущего. Поэтому сейчас мы все должны объединиться вокруг четкой вертикали, которую возглавляет президент Украины, и другого варианта не существует. Все остальное приведет нас просто к катастрофе".

Иностранный контингент в Украине – важные новости

Как сообщал УНИАН, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, размещение иностранных войск должно быть на линии соприкосновения. По его мнению, это сделало бы для России начало новой войны очень опасным.

В Министерстве иностранных дел Украины отстаивают позицию, что военный контингент в Украине, формирование которого сейчас обсуждают под руководством Франции и Великобритании, должен предусматривать три составляющие – сухопутную, морскую и воздушную.

По словам Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в разговорах о гарантиях безопасности для Украины речь идет о трех аспектах. В частности, Вооруженные силы Украины должны стать первой линией обороны в соответствии с будущими гарантиями безопасности.

Ко второму уровню Рютте отнес формирование "коалиции желающих" Великобританией и Францией. К деятельности этой коалиции присоединились другие европейские страны и страны за пределами Европы. В рамках этой коалиции идет речь о создании контингента иностранных войск. Также речь идет о присоединении США, чтобы было понятно, что все усилия прилагаются совместно.

Вас также могут заинтересовать новости: