Контингент сформирует коалиция стран, а не только Франция и Великобритания.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что одними из первых миротворцев, которые окажутся в стране, точно будут французские военные.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге он отметил, что сегодня именно Франция и Великобритания представляют идею отправки европейского миротворческого континента в Украину. Рассказать детали относительно сроков и количества военных он пока не может.

Зеленский сообщил, что перед визитом британской и французской военных делегаций в Киев велась серьезная работа, к которой привлекли главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заместителя руководителя Офиса президента Павла Палису, начальника Генштаба Андрея Гнатова и генерала Евгения Мойсюка.

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"Они работали достаточно долго. Это не первая встреча. Но, как мне кажется, такая фундаментальная - одна из первых. Сегодня уже два месяца, как мы работаем над этим".

По словам президента, во время встречи обсуждались даты привлечения миротворцев, поскольку очень важно понимать, на каком именно этапе договоренностей страна может рассчитывать на них.

Он отметил, что в этот процесс включились не только Париж и Лондон, но и многие другие страны. Обсуждается присутствие партнеров на земле, море и в небе, а также противовоздушная оборона и "некоторые деликатные вещи":

"Это будет коалиция. Я думаю, что нам еще нужен где-то месяц. Мы считаем, что не дольше. И мы будем полностью с пониманием этой инфраструктуры".

Отныне работа будет продолжаться в постоянном формате - запланированы еженедельные встречи на уровне военных.

Миротворцы в Украине

Коалиция желающих, которую возглавили Великобритания и Франция, это неформальное объединение государств, готовых принять участие в международной миссии на территории Украины.

В Офисе президента сообщали, что сейчас 10-12 стран выражают готовность присоединиться к формированию военного контингента для Украины.

Напомним, Россия выступает категорически против размещения иностранных войск в Украине. В Москве заявили, что будут воспринимать их привлечение как вмешательство.

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