Для Украины готовят три уровня гарантий безопасности: Рютте объяснил, из чего они будут состоять

По словам Рютте, Вооруженные силы Украины должны стать первой линией обороны в соответствии с будущими гарантиями безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, на каком этапе сейчас ведется работа над подготовкой будущих гарантий безопасности для Украины. Соответствующие документы дорабатываются, обсуждаются и с каждым разом становятся лучше. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рютте сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Гарантии безопасности для Украины

В частности, у генсекретаря НАТО спросили, соответствует ли действительности информация от издания Financial Times о том, что уже есть определенная договоренность о размещении в Украине западных войск после достижения мирного соглашения. Как подчеркнул Рютте, он не может все комментировать, о чем пишут в СМИ.

В то же время он напомнил о важной встрече лидеров стран "коалиции желающих", которая состоялась в январе. По его словам, в разговорах о гарантиях безопасности для Украины речь идет о трех аспектах.

"Первый уровень – это сами Вооруженные силы Украины. Очевидно, они будут первой линией обороны Украины, если россияне или кто-то другой нападет на Украину. И мы все чувствуем обязанность позаботиться о том, чтобы Вооруженные силы Украины находились в наилучшем возможном положении для самозащиты", – отметил Рютте.

Вместе с тем, ко второму уровню он отнес формирование "коалиции желающих" Великобританией и Францией. К деятельности этой коалиции присоединились другие европейские страны и страны за пределами Европы.

Эти страны являются членами НАТО, а также партнерами Альянса. Все работают над тем, чтобы ВСУ стали как можно лучше, а также чтобы оказывать Украине другую необходимую поддержку в случае заключения мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня.

Как сказал Рютте, затем США заявили, что тоже хотят присоединиться к работе "коалиции желающих". Речь идет о backstop от США, чтобы убедиться в том, что все усилия прилагаются вместе.

По словам Рютте, это делается для того, чтобы убедиться, что коллективными усилиями действия Европы и помощь от США позволят подготовить настолько сильный пакет гарантий безопасности, что Россия никогда больше не будет пытаться атаковать после мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня. На это есть воля и общее намерение, добавил Рютте.

Как пояснил генеральный секретарь Альянса, речь идет о пошаговом подходе. Потому что необходимые документы совершенствуются и обсуждаются. Это делается как внутри стран-участниц Коалиции желающих, так и во время совместных встреч представителей стран.

"Мы обсуждаем их дома, а затем мы снова собираемся вместе, и они становятся все лучше и лучше. Поэтому мне трудно комментировать материалы в СМИ, которые я полностью уважаю", - подчеркнул Рютте.

Он повторил только то, что общее намерение состоит в том, чтобы "гарантии безопасности были настолько сильными, что повторное нападение России будет очень плохим решением". Впрочем, он отметил, что сначала нужно добиться заключения мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня.

"И мы все молимся, чтобы добиться этого как можно скорее. И поэтому нам нужно, чтобы Россия шла на компромисс, но опять же, прошлая ночь не была хорошим сигналом", - подчеркнул Рютте.

У Украины и Запада есть общее видение численности ВСУ

В свою очередь, как сообщил Зеленский, есть общее видение численности украинской армии, которая должна состоять из 800 тыс. военных после мирного соглашения.

Как подчеркнул Зеленский, такие силы потребуют международной финансовой поддержки. Украине нужны средства. Это критически важно. Возможность развертывания международных сил будет учитывать фактор Вооруженных сил Украины.

Также, как напомнил президент Украины, приобретение Украиной членства в ЕС станет важной частью гарантий безопасности. Кроме того, глава государства отмечает важность опорно-поддерживающей роли США (backstop), а также других вопросов, по которым ожидается подписание договоренностей и голосование в Конгрессе США. Очевидно, речь идет о юридически обязывающих гарантиях безопасности.

При этом, по словам президента, Украине важно понимать, что готовы будут делать европейцы и американцы, если Россия снова нападет на Украину.

Украина и Запад разработали план ответа на нарушение перемирия Россией - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным Financial Times, Украина договорилась с западными партнерами, что любые постоянные нарушения Россией будущего соглашения о прекращении огня будут иметь скоординированную военную реакцию со стороны Европы и США. В частности, любое нарушение Россией перемирия вызовет соответствующую реакцию в течение 24 часов.

Сначала должно быть дипломатическое предупреждение. Однако, если боевые действия будут продолжаться, тогда эта реакция перейдет во вторую фазу с использованием сил стран Коалиции желающих. Но, в случае расширения атаки через 72 часа после первоначального нарушения будет инициирована скоординированная реакция сил, поддерживаемых Западом, включая вооруженные силы США.

