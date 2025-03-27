В частности, этот контингент должен быть способным к развертыванию на суше, в море и в воздушном пространстве.

Европейский военный контингент в Украине, формирование которого сейчас обсуждают под руководством Франции и Великобритании, должен предусматривать три составляющие - сухопутную, морскую и воздушную. Об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал на брифинге.

Он отметил, что сегодня в Париже вопрос контингента был важной частью дискуссии между президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

"Мы считаем - и есть отклик с европейской стороны - что этот контингент и эта дискуссия должна включать сушу, воздух и море", - сказал Тихий.

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В частности, в будущем контингент должен охватывать все эти три измерения.

"По состоянию на сейчас есть дискуссии на эту тему. Есть готовность ряда стран участвовать в различных форматах в этом контингенте для обеспечения долгосрочного мира и безопасности", - подчеркнул спикер.

По его словам, продолжается достаточно детальное обсуждение параметров и модальностей по этому контингенту, в том числе, где этот контингент может быть расположен и когда его развернут, и "какие страны предоставят какие части".

При этом, он указал на важность привлечения Соединенных Штатов. В общем, речь идет не конкретно о войсках, а об участии США для поддержки этой инициативы.

"Мы понимаем, что это имеет практическую важность для того, чтобы все эти планы появились. Плюс, конечно, что зависят эти планы и от мирного процесса - от того, как будет завершаться война, ведь это непосредственно прямо связанные вещи", - сказал Тихий.

Европейские войска в Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в контексте перспективы отправки в нашу страну иностранного военного контингента как гарантийной силы защиты от российской агрессии существует много вопросов, но мало ответов. По словам президента, все больше есть предложений от европейских лидеров, но отдельные страны готовы давать Украине гарантии безопасности, и не отправлять свой контингент.

Зеленский отмечает, что для обеспечения соблюдения мирных договоренностей Украине необходим военный контингент от партнеров, а не привлечение ООН и ОБСЕ.

Франция и Великобритания в ближайшие дни отправят военную делегацию в Украину для работы с украинскими Вооруженными силами, чтобы помочь им спланировать будущее. Эта команда будет сосредоточена на подготовке "формата украинских Вооруженных сил".

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о плане относительно "сил гарантирования" для Украины. Эта идея до сих пор находится на стадии планирования. Эти силы не будут заменой для миротворческих войск по поддержанию режима прекращения огня.

Макрон сказал, что несколько государств внесут вклад в формирование "сил гарантирования", но они не будут размещаться на линии фронта, а вместо этого - в стратегических зонах. В то же время, сообщил он, не каждая страна желает к этому присоединиться.

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