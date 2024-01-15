На этот раз автомобиль получили бойцы отдельного аэромобильного батальона десантно-штурмовых войск Украины, которые работают в городе Славянск Донецкой области.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередной полноприводный пикап Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

На этот раз автомобиль получили бойцы отдельного аэромобильного батальона десантно-штурмовых войск Украины, которые работают в городе Славянск Донецкой области.

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Всего с начала российского вторжения силы обороны страны при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили более 260 автомобилей. Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступили 130 дронов различного типа, в том числе ударного.

Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны предоставлены сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

Общая помощь ВСУ при содействии Фонда Favbet Foundation составила 210 млн грн.