Премьер-министра Бельгии раскритиковали в ЕС за предложение заключить с РФ соглашение, – The Guardian

Премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера раскритиковали за призыв к нормализации отношений с Россией с целью возобновления поставок дешевой энергии, сообщает The Guardian.
Издание сообщило, что решение лидера фламандских националистов было подвергнуто сомнению в Бельгии и за ее пределами после того, как он заявил в субботу, 14 марта, что ЕС должен заключить соглашение с Россией.
"Мы проигрываем на всех фронтах, мы должны положить конец конфликту в интересах Европы", – сказал Де Вевер в интервью газете L’Echo.
По мнению премьер-министра Бельгии, Европе следует перевооружиться и восстановить контакт с Россией.
"В то же время мы должны нормализовать отношения с Россией и восстановить доступ к дешевой энергии. Это здравый смысл. В частных беседах европейские лидеры говорят мне, что я прав, но никто не решается сказать это вслух", – заявил он.
По мнению бельгийского премьера, "поставить Россию на колени можно только при условии 100% поддержки США". Он также отметил, что Вашингтон иногда был ближе к российскому диктатору Владимиру Путину, чем к Владимиру Зеленскому.
Издание отмечает, что министр иностранных дел Бельгии Максим Прево не поддержал мнение премьера:
"Россия отказывается допустить европейскую сторону к переговорному столу. Она придерживается максималистских требований. Пока такая ситуация будет продолжаться, разговоры о нормализации отношений будут восприниматься как признак слабости, что подорвет европейское единство, которое нам нужно как никогда ранее.
В статье добавляется, что Прево, являющийся представителем центристской партии, входящей в коалицию Де Вевера, заявил, что ослабление давления будет означать "предоставление Путину именно того, чего он стремится".
Примечательно, что, реагируя на слова премьера Бельгии, министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис напомнил о требованиях, выдвинутых Россией в 2021 году незадолго до начала полномасштабного вторжения в Украину.
Издание напомнило, что среди них был вывод НАТО всех войск и вооружения, развернутых в странах, присоединившихся к альянсу после 1997 года, что фактически означает большую часть Восточной Европы, включая Польшу, страны Балтии и Балканы.
"Мы знаем об их требованиях, выдвинутых еще в 2021 году. И это коснется не только Украины, но и нас, развертывания войск и многих других вопросов. Поэтому нам нужно собраться с силами", – сказал Будрис.
Он ожидает положительного результата от переговоров с Россией, когда у Европы будут "рычаги влияния", имея в виду использование замороженных российских активов, которые преимущественно находятся в Бельгии.
В публикации указывается, что это не первый раз, когда Де Вевер идет вразрез с доминирующим мнением в ЕС. В частности, он сыграл ключевую роль в блокировании использования ЕС замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Как пояснил премьер, Бельгия может оказаться в ситуации, когда придется возвращать эти средства в случае каких-либо судебных исков.
Ранее УНИАН сообщал, что Евросоюз в годовщину резни в Буче ввел ограничительные меры против 9 граждан России, сыгравших главную роль в тех событиях. На сайте ЕС указывается, что эти лица причастны к действиям, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Среди этих граждан, например, есть генерал-полковник РФ Александр Чайка. В 2022 году он занимал самую высокую должность среди российских военных на территории Украины – был главным командующим российскими войсками, когда они вошли в город Буча. Примечательно, что санкции также введены против других российских военных высокопоставленных лиц. ЕС заморозил активы этих лиц и запретил предоставлять им финансовые услуги на территории блока.
Также мы писали, что еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен против возобновления сотрудничества с Россией в энергетической отрасли, хотя цены на энергоносители из-за событий на Ближнем Востоке растут. Йоргенсен подчеркнул, что страны Европы "слишком долго зависели от российской энергии, что позволяло Путину шантажировать нас". По его словам, в ЕС решительно настроены придерживаться намеченного курса на независимость от российских энергоносителей. Он добавил, что Европа минимально импортирует энергоресурсы из государств, охваченных в настоящее время войной.