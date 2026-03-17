Эта неделя в Украине будет прохладнее, но есть надежда на потепление на следующей

На этой неделе снег ещё даст о себе знать.

Эта неделя в Украине будет несколько прохладнее, но на следующей неделе дневные максимумы ожидаются уже немного выше. Об этом в комментарии "Погода УНИАН" сказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Он отметил, что на этой неделе ожидается снижение дневных температурных максимумов. Так, ночью температура будет колебаться от +4° до -3°, а в дневные часы она будет в пределах +4°...+11°. 17 марта на западе и юго-западе страны будет теплее – до +13°.

"У нас будет область повышенного атмосферного давления. Облачности на большей части территории страны будет немного", – рассказал Семилит.

Эксперт пояснил, что снижение температурных значений также будет связано с тем, что будет преобладать северо-восточный ветер, который будет приносить больше прохлады с севера.

Снег еще будет выпадать

18 марта на Левобережье местами ожидается небольшой дождь. Ночью кое-где с мокрым снегом из-за того, что там будут небольшие морозы. "Мы этот мокрый снег не заметим. Потому что он сразу растает. Поэтому мы останемся без снега и в дальнейшем", – сказал синоптик.

В целом осадки на этой неделе ожидаются на востоке, юго-востоке, в Закарпатье и в Карпатах. Во всех остальных областях будет без осадков, а с 19 марта снова начнется погода без осадков по всей территории Украины.

Что будет дальше

20-21 марта по всей территории Украины будет в пределах +6°...+12°. Ночью - в пределах +3°…-3°.

В южной части, в восточных областях, а 20 марта и в Закарпатье и Прикарпатье местами будет выпадать небольшой дождь. Во всех остальных областях будет без осадков.

Погода в Украине - прогноз на следующую неделю

23-26 марта преимущественно будет погода без осадков. Только 25-26 марта будут дожди в западных областях.

"Температура ночью будет колебаться от 5 градусов тепла до 1 градуса мороза. Что касается дневных максимумов, то они будут в пределах +8°...+15°", - сообщил Семилит.

Погода в Украине ухудшается - что известно

Как сообщал "Погода УНИАН", ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни в Украине станет холоднее, пройдут дожди и мокрый снег.

Так, относительно длительный период солнечной и сухой погоды, установившийся в Украине в начале марта, постепенно подходит к концу. И уже в первые дни этой недели ожидается заметное увеличение количества облаков, снижение атмосферного давления и температуры воздуха.

Вас также могут заинтересовать новости: