Курс валют в 'ПриватБанке' снизился: сколько стоит доллар 17 марта

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,25 грн, а евро – 51,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 17 марта, снизился на 15 копеек и составляет 44,20 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 50,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,60 гривни, а евро – по курсу 49,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" во вторник подешевел до 44,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился и составляет 51,02 гривни.

НБУ установил на 17 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 44,08 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,58 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 9 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 44,39 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,80 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 19 копеек и составляет 51,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,30 гривни за евро.

