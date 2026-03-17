Какие продукты стоит есть на завтрак и от чего лучше отказаться: советы диетологов

Диетологи перечислили варианты полезных завтраков и рассказали, от каких продуктов лучше отказаться.

Завтрак призван дать старт вашему дню и обеспечить вас энергией, которой хватит до обеда. Поэтому то, что вы едите с самого утра, имеет большое значение. Диетологи поделились, что есть определенные продукты, которые стоит включать в рацион, а также такие, которых следует избегать, пишет Parade.

"Сбалансированный завтрак призван обеспечить прием пищи, который стабилизирует уровень сахара в крови, способствует обмену веществ и обеспечивает чувство сытости в течение всего утра", – рассказала диетолог Лора Айзексон.

По ее словам, первый прием пищи должен содержать белки, клетчатку и полезные жиры.

"Белок – например, яйца или греческий йогурт – замедляет пищеварение, предотвращает резкие скачки уровня сахара в крови, уменьшает чувство голода, помогает сохранить мышечную массу и способствует сжиганию жира", – добавила Айзексон.

Она советует употреблять от 25 до 35 граммов белка на завтрак.

"Клетчатка замедляет всасывание глюкозы, способствует здоровью кишечника и помогает чувствовать сытость", – поделилась диетолог.

В статье говорится, что утром стоит потреблять не менее 8–10 граммов клетчатки, употребляя ягоды, орехи, авокадо, овощи и цельнозерновые продукты.

Издание сообщило, что полезные жиры, такие как орехи, ореховое масло, авокадо и оливковое масло, повышают чувство сытости, замедляют опорожнение желудка и уменьшают скачки уровня сахара в крови после еды.

Айзексон отметила, что греческий йогурт с ягодами, орехами и семенами чиа, яйца с авокадо и обжаренными овощами или овсянка с ягодами и ореховым маслом – вот несколько способов сбалансированно сочетать эти питательные вещества, чтобы зарядиться энергией.

Также диетологи отмечают, что есть один продукт, который не стоит употреблять с самого утра, и объяснили, почему его следует избегать.

Если вы часто утром едите пончик или миску сладких хлопьев, диетологи советуют пересмотреть эти привычки, чтобы избежать употребления сахара на завтрак.

"Когда вы употребляете завтрак или напиток с высоким содержанием сахара натощак, ваш организм быстро расщепляет и усваивает этот сахар, поскольку в нем нет белков или клетчатки, которые замедляли бы этот процесс", – пояснила диетолог Лорен Твигге.

В статье говорится, что это приведет к резкому скачку уровня сахара в крови, что, по ее словам, вызывает сильную реакцию организма на инсулин. Позже произойдет быстрое падение уровня сахара в крови, и, как следствие, произойдет снижение энергии, появится чувство усталости и возникнут трудности с концентрацией внимания.

"Со временем постоянные скачки уровня сахара в крови способствуют развитию инсулинорезистентности, набору веса и повышению риска развития диабета 2 типа", – предупредила Айзексон.

Другие советы по питанию

Ранее УНИАН сообщал, что большинство людей в мире едят на завтрак яйца, ведь блюдо из них можно приготовить за считанные минуты. Диетологи поделились, как ежедневное употребление яиц влияет на организм.

Также мы писали, что перечислено 9 различных видов завтраков, которые будут полезны для сердца.

Вас также могут заинтересовать новости: