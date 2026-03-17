Полякова впервые рассказала, кем работает её зять-американец

Знакомство артистки с Эденом произошло в этом году.

Известная украинская певица Оля Полякова рассказала, кем работает ее зять-американец Эден Пассарелли.

Напомним, что в прошлом году старшая дочь звезды Маша вышла замуж. Их свадьба состоялась в Америке, а в январе этого года девушка приехала в Украину и впервые официально познакомила родителей со своим избранником. Тогда Полякова провела много времени в компании зятя, возила его на отдых в горы и рассказала о его впечатлениях от нашей страны.

"Он говорит: "У вас все украинцы так живут?", а я говорю: "Наверное, не все", но мы так не жили до него", – в шутку рассказала артистка в проекте "Ранок у великому місті".

Полякова добавила, что угощала Эдена домашними украинскими блюдами и призналась, кем он работает в США.

"Он, кстати, очень хорошо готовит. Эден работает поваром, у него несколько работ. Жену ведь нужно обеспечивать", - отметила Оля.

