Ракеты к Patriot пришли уже после блэкаутов: Зеленский об ударах по ТЭЦ Киева

Нехватка ракет возникла, потому что Европа не выделила достаточно денег для закупки в США ракет для систем ПВО.

Нехватка финансирования привела к дефициту ракет ПВО, и россиянам удалось поразить энергетику столицы Украины. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает "Украинская правда".

Журналисты напомнили, что Россия нанесла тяжелые удары по энергетической инфраструктуре, поразив значительное количество объектов в Киеве. Зеленский отметил, что заранее знал, что Силам обороны не удастся отразить эту атаку:

"В Украине российские атаки по ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, ТЭЦ-4 в Киеве, а я знаю, что дивизионы против баллистических ударов пусты. Просто пусты. Представьте себе: я знаю, что летит баллистика против нашей энергетики; я знаю, что стоит Patriot; и я знаю, что не будет света, потому что нет ракет для защиты".

По словам президента, дефицит связан с недостатком финансирования для закупки в США ракет PAC-3, способных перехватывать баллистику.

"США не дают нам ракеты бесплатно. По-разному можем к этому относиться. Но это оплачивается Европой, и транш по PURL не был оплачен. Ракеты не пришли. Я просто констатирую, что происходит. Поэтому я и говорю, что эмоционально и информационно нужно быть в одной плоскости. PAC-3 пришли через день после того, как нам делают почти блэкаут", – отметил Зеленский.

Нехватка ПВО: важные новости

Напомним, 16 января президент Владимир Зеленский говорил, что несколько систем ПВО некоторое время не имели ракет. По словам президента, в тот день Киев получил необходимое вооружение от партнеров.

Как отмечал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, часть украинских систем ПВО по-прежнему остается без ракет. Речь идет о советских образцах вооружения, ракет к которым пока не производят. Поэтому, по его словам, Украине стоит поднимать вопрос о модернизации, которая позволит улучшить возможности ВПК. В частности, создавать более дешевые средства поражения.

