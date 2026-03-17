Магнитные бури 17 марта: ученые предупредили об опасности (график)

Некоторые метеочувствительные люди могут ощутить недомогание во время магнитной бури.

Сегодня, 17 марта, на Земле ожидается небольшаямагнитная буря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, геомагнитная активность немного повышена из-за продолжающегося, но медленно ослабевающего влияния корональной дыры.

По прогнозу, сегодня есть вероятность возникновения периодов активности и шторма уровня G1 - слабая магнитная буря.

Также 13 и 15 марта на Солнце произошли выбросы корональной массы. По словам специалистов, нельзя полностью исключить из возможное касательное воздействие на нашу планету.

Магнитные бури G1 - что важно знать и как защитить организм

Магнитные бури уровня G1 считаются слабыми, однако они всё же могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей. В такие дни некоторые жалуются на головную боль, усталость, перепады давления, раздражительность или проблемы со сном.

Специалисты советуют в период магнитной активности больше отдыхать, избегать сильных стрессов и физических перегрузок. Также важно пить достаточно воды, чаще бывать на свежем воздухе и придерживаться лёгкого рациона.

Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы рекомендуется внимательно следить за своим состоянием и не пропускать приём назначенных лекарств.

Вас также могут заинтересовать новости: