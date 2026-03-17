Магнитные бури 17 марта: ученые предупредили об опасности (график)

Сегодня, 17 марта, на Земле ожидается небольшаямагнитная буря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.
По словам ученых, геомагнитная активность немного повышена из-за продолжающегося, но медленно ослабевающего влияния корональной дыры.
По прогнозу, сегодня есть вероятность возникновения периодов активности и шторма уровня G1 - слабая магнитная буря.
Также 13 и 15 марта на Солнце произошли выбросы корональной массы. По словам специалистов, нельзя полностью исключить из возможное касательное воздействие на нашу планету.
Магнитные бури G1 - что важно знать и как защитить организм
Магнитные бури уровня G1 считаются слабыми, однако они всё же могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей. В такие дни некоторые жалуются на головную боль, усталость, перепады давления, раздражительность или проблемы со сном.
Специалисты советуют в период магнитной активности больше отдыхать, избегать сильных стрессов и физических перегрузок. Также важно пить достаточно воды, чаще бывать на свежем воздухе и придерживаться лёгкого рациона.
Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы рекомендуется внимательно следить за своим состоянием и не пропускать приём назначенных лекарств.