Названо единственное место на Земле, где крокодилы и аллигаторы живут бок о бок

Там дикая природа создает невероятную симфонию хищников.

В мире, где хищные рептилии обычно избегают друг друга, существует одна необычная экосистема, где крокодилы и аллигаторы мирно сосуществуют. И это – только в национальном парке Эверглейдс во Флориде, сообщает BBC Wildlife.

Американский аллигатор и крокодил легко путаются из-за сходства. Оба – крупные, зубастые и тяжеловооруженные рептилии, которые могут быстро превратить прогулку по воде в опасность. Однако на самом деле они принадлежат к разным семействам, которые разошлись около 90 миллионов лет назад.

Различия между крокодилом и аллигатором

Форма морды – первое, на что стоит обратить внимание: крокодилы имеют узкие, заостренные морды с зубастыми "улыбками", тогда как аллигаторы отличаются легким перекрещиванием зубов, которое скрывает нижние зубы при закрытой пасти.

По цвету крокодилы обычно светло-зелено-коричневые, аллигаторы – темнее, серые. У обеих групп есть темные поры на коже, улавливающие движения в воде: у крокодилов – по всему телу, у аллигаторов – только вокруг рта.

Еще одно интересное отличие – способность крокодилов выделять избыток соли через железы на языке, что позволяет им жить в солоноватых и морских водах. Аллигаторы же ограничены пресными водоемами, что объясняет, почему их ареалы почти не пересекаются.

Где все-таки встречаются эти хищники

Единственным местом на планете, где они встречаются, является южная оконечность Флориды. Здесь пересекаются южная граница ареала американского аллигатора и северная граница ареала американского крокодила, обитающего в Карибском бассейне и Центральной и Южной Америке.

Огромные водно-болотные угодья Эверглейдс создают идеальные условия для обоих видов: аллигаторы доминируют в реках, озерах и пресноводных болотах, тогда как крокодилы предпочитают прибрежные заливы, солоноватые лагуны и мангровые леса.

В основном разные предпочтения в среде обитания держат их отдельно, но крокодилы иногда заходят на территории аллигаторов, и тогда ситуация может становиться конфликтной.

Интересные факты

Крокодилы и аллигаторы не могут скрещиваться между собой.

Самые крупные крокодилы достигают более 6 метров в длину и весят до тонны, способны преодолевать открытый океан.

Китайский аллигатор – критически редкий вид, обитающий лишь на площади около 5 км² на реке Янцзы.

