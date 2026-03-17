В аэропорту Берлина на целый день отменят все рейсы из-за забастовки

Завтра, 18 марта 2026 года, в аэропорту Берлина будут отменены все рейсы из-за массовой забастовки персонала.

В своем сообщении в соцсети X аэропорт немецкой столицы призвал пассажиров обратиться к своим авиакомпаниям или туроператорам по поводу перебронирования рейсов или поиска альтернативных вариантов путешествия.

Чего требуют забастовщики

Перед этим профсоюз работников сферы услуг Verdi в своем заявлении призвал сотрудников аэропорта Берлин-Бранденбург, являющегося главным аэропортом столицы Германии, провести предупредительную забастовку 18 марта 2026 года.

В качестве причины таких действий они назвали "неуступчивость работодателей в текущих переговорах по заработной плате" – в 2026–2028 годах они предлагают повышать работникам зарплату в среднем на 1–1,5%, что не соответствует уровню инфляции.

"Это не серьезное предложение, а провокация за столом переговоров. Тот, кто предлагает работникам практически лишь однопроцентное увеличение заработной платы в год в течение нескольких лет, пока растет стоимость жизни, абсолютно не проявляет благодарности за их работу", – заявил переговорщик Verdi Хольгер Ресслер.

Также, по словам членов профсоюза, работодатели открыто поставили под сомнение льготные положения для членов Verdi и отказались возобновлять соглашение об обучении.

Следующий раунд переговоров запланирован на 25 марта, и Verdi "ожидает к тому времени значительно улучшенного предложения от работодателей".

Забастовки транспортников в Германии

Как сообщал УНИАН.Туризм, на прошлой неделе двухдневную забастовку объявляли пилоты крупнейшей авиакомпании Германии Lufthansa. Тогда были отменены сотни рейсов, в первую очередь в главных немецких авиационных хабах – Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

В целом забастовки транспортников в Германии являются довольно распространенным явлением – таким образом они добиваются пересмотра условий труда. Между тем, переговоры с работодателями могут затягиваться на месяцы, а расплачиваться за это приходится пассажирам.

