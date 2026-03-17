Европа заинтересована только в работающих: эксперт рассказал, что ждет украинцев

Правительства западных стран заинтересованы в тех украинцах, которые активно работают, социализируются и изучают языки.

Чем дольше в Украине длится война, тем меньше украинцев желают возвращаться домой.

Об этом заявил глава неправительственной организации "Офис миграционной политики" Василий Воскобойник в эфире Киев24. Он предупредил, что страны Европы уже начали пересматривать статусы беженцев, в том числе и украинских.

Он напомнил, что правительства западных стран заинтересованы в тех украинцах, которые активно работают, социализируются, изучают языки. Но содержать тех, кто приехал, например, в Германию и живет исключительно за счет социальной помощи и надеется, что так можно будет делать всю жизнь, "эта картина вряд ли сохранится", отметил Воскобойник

По его словам, Германия будет пересматривать условия соцвыплат для украинцев.

Украинские беженцы в Европе

18 февраля стало известно, что украинцы не получат автоматического разрешения остаться в Евросоюзе после войны. В частности, каждая страна будет принимать решение самостоятельно, но на уровне ЕС единого правила не будет.

26 февраля Норвегия сообщила, что больше не будет предоставлять временную защиту вновь прибывшим мужчинам из Украины.

13 марта стало известно, что временную защиту в странах Евросоюза имеют более 4,3 млн украинцев. При этом по итогам 2025 года количество предоставлений временной защиты украинцам уменьшилось на 14% по сравнению с 2024 годом.

