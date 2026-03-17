Японский самолет за $9 млрд так и не перевез ни одного пассажира

Этот амбициозный проект создавался, чтобы бросить вызов признанным авиапроизводителям и возродить присутствие Японии в гражданской авиации.

Японский самолет, известный как Mitsubishi SpaceJet, должен был вернуть Японию в бизнес по производству пассажирских лайнеров, но он так и не добрался до взлетной полосы. Амбициозный авиалайнер был разработан, чтобы бросить вызов признанным производителям самолетов и возродить присутствие Японии в коммерческой авиации.

В течение десятилетия в разработку и испытания вливались миллиарды. Однако, когда программа была окончательно закрыта, ни один заказчик так и не получил свой самолет, пишет SupercarBlondie.

Японский реактивный самолет имел большой смысл в то время

Проект начался в 2008 году, когда компания Mitsubishi Heavy Industries запустила программу регионального самолета под названием Mitsubishi Regional Jet. Самолет был спроектирован для перевозки от 70 до 90 пассажиров, обеспечивая при этом повышенную топливную экономичность по сравнению с существующими региональными лайнерами.

Видео дня

В то время прогнозы отрасли предсказывали сильный мировой спрос на самолеты данной размерной категории.

Учитывая, что ни Boeing, ни Airbus не производят самолеты такого малого размера, казалось, что эта ниша ждет своего заполнения. Это означало, что проект имел все шансы на успех. Mitsubishi уже обладала десятилетиями опыта в аэрокосмической отрасли и была крупным поставщиком для Boeing. Фактически, компания производила значительные части легендарного Boeing 787 Dreamliner, включая его передовые крылья из композитных материалов. Благодаря сильной государственной поддержке и раннему интересу со стороны авиакомпаний, программа изначально выглядела многообещающей. Однако вскоре разработка столкнулась с серьезными проблемами.

Проблемы в цепочке поставок задерживали поставку критически важных компонентов, а многочисленные изменения в конструкции заставляли инженеров переделывать части самолета. Каждое изменение отодвигало сроки. Первый полет, первоначально запланированный на 2013 год, в итоге состоялся в ноябре 2015 года в аэропорту Нагоя после нескольких отсрочек.

Следующим препятствием стала сертификация. Каждый коммерческий лайнер должен пройти строгую проверку безопасности со стороны регуляторов, таких как Федеральное управление гражданской авиации, прежде чем перевозить пассажиров. Сертификация требует обширных летных испытаний наряду с детальной инженерной документацией, объясняющей каждое проектное решение.

Mitsubishi Spacejet оказался погребен под ворохом проблем

В ходе этого процесса Mitsubishi столкнулась с серьезным препятствием. Инженеры сосредоточились в основном на постройке самого самолета, но не фиксировали документально обоснование многих технических решений на постоянной основе.

Регуляторы затребовали подробных объяснений по сложным системам, включая сеть электропроводки самолета, которая содержала примерно 23 000 отдельных проводов. Без достаточной документации прогресс в сертификации резко замедлился. По мере продолжения задержек расходы росли. Затраты на разработку раздулись с первоначальной оценки в примерно 1,3 млрд долларов до почти 9 млрд долларов. В 2019 году Mitsubishi попыталась оживить проект, переименовав японский самолет в SpaceJet и изменив некоторые варианты конструкции, чтобы привлечь авиакомпании.

К сожалению, одна из самых важных версий превысила весовые ограничения, установленные контрактами профсоюзов пилотов в Соединенных Штатах, что фактически заблокировало доступ к ключевому рынку. Ситуация ухудшилась во время глобального спада в авиации, вызванного пандемией COVID-19. В 2023 году Mitsubishi официально отменила программу и приказала разобрать оставшиеся прототипы. После более чем десятилетней работы и вложенных миллиардов долларов самый амбициозный проект коммерческого самолета в Японии завершился, так и не перевезя ни одного коммерческого пассажира.

