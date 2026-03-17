Звезда фильма 'Назад в будущее-3' ушел из жизни

Также стала известна причина смерти актёра Мэтта Кларка.

Американский актер и звезда фильма "Назад в будущее 3" Мэтт Кларк скончался. Мужчине было 89 лет.

Как сообщает издание TMZ, он умер в воскресенье, 15 марта, в своем доме в Остине, штат Техас. Причиной смерти стали осложнения после операции на спине. В частности, у актера был перелом позвоночника. У него остались дети, внуки и правнук.

"Он построил свой дом собственными руками. Он сохранял свои самые искренние дружеские отношения на протяжении шестидесяти лет. Он всегда появлялся на работе и на защите своих людей", – подчеркнула семья покойного Мэтта.

Что известно о Мэтте Кларке

Кларк начинал свою актерскую карьеру в театре. Однако через несколько лет дебютировал в кино, а признание получил после ролей в вестернах. Наиболее известные фильмы с его участием – это "Возвращение в страну Оз", "Назад в будущее-3", "Уокер, техасский рейнджер", "Миллион способов потерять голову" и многие другие.

Напомним, ранее стало известно о смерти Эрика Дейна, сыгравшего в сериалах "Анатомия Грей" и "Зачарованные". Также названа официальная причина смерти 53-летнего актера – дыхательная недостаточность.

