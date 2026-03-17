'Мы ничего не боимся': Зеленский прокомментировал угрозы со стороны Ирана

Украина не боится угроз со стороны Ирана, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью i24news.

По словам Зеленского, за последние четыре года, то есть с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину, он слышал много таких сообщений.

"Послушайте, ничего нового. Я слышал за эти четыре года много разных сообщений. Мы не боимся никаких таких сообщений. Мы живем в таких сообщениях каждый день последние четыре года, минимум четыре, но в основном 12 лет. Поэтому для нас это не что-то новое", – заявил президент Украины.

Также он с уверенностью заявил, что Россия помогает Ирану, поставляя беспилотники, поскольку в сбитом на Ближнем Востоке "Шахеде" были обнаружены российские детали.

"Да, я уверен. Мы видели некоторые детали одного из "Шахедов", который был уничтожен в одной из стран Ближнего Востока. Это были российские детали. Мы знаем это, потому что иранцы их не производили. Поэтому я думаю, это означает, что россияне также помогают им, как иранцы помогали им в самом начале войны, когда они дали им "Шахеды", – отметил Зеленский.

Ранее УНИАН сообщал, что глава Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что любая помощь Украины Израилю, включая беспилотники, делает всю украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов Тегерана. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий напомнил, что иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, поскольку предоставляет России дроны и технологии для войны против Украины. Тихий назвал абсурдными угрозы Украине со стороны представителей этой страны. Он добавил, что "это все равно, что серийный убийца оправдывал бы свои преступления, ссылаясь на уголовный кодекс".

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не воюет с Ираном, а работа команды нашей страны на Ближнем Востоке заключается в проведении экспертизы и в том, чтобы показать, как следует бороться с иранскими "Шахедами". Зеленский заверил, что украинские специалисты не принимают участия в операциях. На вопрос, что Украина получит взамен от партнеров с Ближнего Востока, Зеленский пояснил, что будут вестись переговоры, но "для нас важными сегодня будут и технологии, и деньги".

