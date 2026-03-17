Эти деревья растут слишком быстро и поэтому имеют хрупкую древесину, а их корни повреждают постройки.

Двор, засаженный деревьями, обеспечивает тень, уединение и выглядит эстетично. Если вы ищете деревья, то вас могут заинтересовать быстрорастущие сорта. Однако не все быстрорастущие деревья украсят ваш ландшафт, рассказали эксперты для сайта известной советчицы Марты Стюарт.

Хотя эти деревья быстро обеспечивают желаемую уединенность и тень, они также могут доминировать в вашем пространстве, посягая на другие растения и мешая линиям электропередач и сооружениям, особенно на небольших участках.

Кроме того, некоторые быстрорастущие деревья могут быть сложнее в уходе, чем другие. Они часто имеют более короткий срок службы после достижения полной высоты и могут иметь более слабую древесину по сравнению с более медленно растущими сортами, что представляет потенциальную опасность.

Серебристый клен

Acer saccharinum – это быстрорастущее крупное лиственное дерево, известное своей характерной серебристо-белой нижней стороной темно-зеленых пятилопастных листьев. Весной крошечные красные цветы распускаются еще до появления листьев, создавая потрясающее зрелище. Хотя это дерево быстро растет, Кристи Балдини из Windswept Gardens отмечает, что его древесина очень слабая, и она имеет тенденцию ломаться во время штормов. Кроме того, Балдини отмечает, что его неглубокие, раскидистые корни могут проникать в газоны, септические системы и тротуары, создавая проблемы для домовладельцев.

Плакучая ива

Деревья Salix babylonica вызывают восхищение своими характерными, изящно свисающими ветвями, которые изгибаются вниз и украшены копьевидными листьями. Это элегантное дерево процветает в низинных местностях, где обычно скапливается вода. Однако Мелисса Хиггинс, менеджер по оптовой торговле в питомнике и садовом центре Sprague's, предупреждает, что большие размеры дерева и его неопрятная листва могут заставить вас пересмотреть решение о его посадке в небольших или жилых помещениях. "Его корни всегда ищут воду", – объясняет она. Кроме того, это дерево подвержено поломкам во время сильного ветра.

Осина трепещущая

Populus tremuloides – листопадное дерево, известное своей потрясающей осенней листвой и гладкой корой от белого до серого цвета. По словам Хиггинс, это дерево обладает такими преимуществами, как содействие биоразнообразию в экосистемах и стабилизация почвы.

Тем не менее, его не рекомендуется использовать для среднестатистического жилого двора. "Эти деревья растут невероятно быстро, причем большая часть кроны находится на высоком узком стволе", – объясняет Хиггинс. Она также отмечает, что при сильном ветре дерево склонно ломаться пополам, из-за чего верхняя крона падает на землю.

Белая сосна

Pinus strobus – это крупные, долговечные деревья, которые можно узнать по мягкой, гибкой хвое, растущей скоплениями по пять штук. Его не рекомендуется использовать в качестве дерева для жилых приусадебных участков. Из-за изменения климата и более частых случаев сильного, мокрого снега или льда эти деревья могут вырастать до значительных размеров, что делает их подверженными значительной поломке ветвей. Это может привести к повреждению имущества и затруднению уборки, когда ветви падают на землю.

Черная акация

Robinia pseudoacacia – это большое листопадное дерево, которое можно узнать по колючим ветвям и ароматным белым цветам, распускающимся весной. "Хотя она морозостойка и быстро приживается, черная акация агрессивно распространяется подземными побегами", – объясняет Балдини. Она также отмечает, что это дерево может быстро захватить весь двор и его очень трудно удалить, когда оно уже прижилось.

Тополь

Populus spp. – это быстрорастущие лиственные деревья, некоторые виды которых способны вырастать до 2,4 метра в год. Хотя такой быстрый рост делает их полезными для ландшафтного дизайна, обеспечивая тень и уединение, Балдини отмечает, что у них короткий срок службы, обычно всего от 15 до 25 лет. Кроме того, они подвержены болезням и повреждениям, а их агрессивные корни могут привести к проблемам с фундаментом и дренажом.

Нежелательные деревья во дворе – больше новостей

Напомним, что к деревьям, которых следует избегать во дворе, относится также черная шелковица. Она тоже быстро растет, к тому же летом черные ягоды окрашивают все вокруг себя, создавая беспорядок во дворе.

