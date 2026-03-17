Семнадцатый день марта официально отмечен в государственном календаре - у украинцев есть профессиональный праздник сегодня в Украине. Православные верующие вспоминают подвиг одного праведного библейского персонажа, а по народным верованиям запрещается начинать новые дела.

Какой сегодня праздник в мире

Ежегодно 17 марта наступает День святого Патрика, который празднуется в Ирландии. Однако яркие традиции празднования сделали его популярным во всем мире, особенно в англоязычных странах. Ирландцы отмечают приход христианства в страну, одеваются в зеленое и посещают пабы. Главным праздничным символом является лепрекон, персонаж ирландского фольклора.

Есть и другие всемирные праздники сегодня - День социальной работы, День эвакуации, День жаворонков и День тайского бокса.

Какой сегодня праздник в Украине

Ежегодно 17 числа отмечается День мобилизационного работника, посвященный работникам военкоматов и ТЦК. В Украине чтят труд людей, которые отвечают за организацию воинского призыва и комплектацию армии. В честь праздника их награждают государственными грамотами, медалями и премиями.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю 17 марта в православии является днем чествования святого Алексея, человека Божьего. Он прославился тем, что, будучи богатым, отказался от имущества и жил в самой большой нищете. За это получил дар чудотворения и безвозмедно помогал нуждающимся.

По старому календарю сегодня праздник преподобного Герасима Иорданского, что считается покровителем животных. Ему молятся о крепком здоровье и плодовитости скота.

Какой сегодня праздник в народе

Многие давние приметы этой даты вспоминают птиц:

голуби воркуют - к потеплению;

если птицы уже носят ветки в клювах, то скоро потеплеет;

вороны раскричались - к дождю;

на березе начали распускаться сережки - к теплому апрелю.

17 марта в народе называют Алексей Теплый. Такое название дня обосновано тем, какой сегодня церковный праздник. Наши предки говорили, что Алексей пригревает землю. Принято выходить на улицу и греться под лучами солнца, а крестьяне начинали проращивать семена.

Целебным для здоровья в праздник сегодня считается березовый сок - стакан обязательно стоит выпить с утра. Давние люди говорили, что такой напиток прибавляет сил и омолаживает тело.

Что нельзя делать сегодня

Большим грехом считается обижать птиц, кричать на них и прогонять со двора - такой человек навлечет на себя семь бед. Еще не стоит в праздник 17 марта начинать новые дела и деловые проекты, а также жаловаться вслух на собственные проблемы.

