Синоптик назвал дату, когда в Украину вернётся интенсивное весеннее тепло

В ближайшие дни температура будет умеренной.

Весенняя теплота становится более сдержанной, а текущая неделя обещает кратковременное похолодание и отдельные небольшие осадки. Об этом на своей странице в Facebook рассказал синоптик Виталий Постригань.

Со вторника по четверг, по его данным, небольшой по размерам циклон оттеснит антициклон на север. Это приведет к понижению температуры, увеличению облачности и осадков. В частности, в Черкасской области днем будет +5°...+10°, а ночью от +2° до -3°.

В пятницу, 20 марта, на погоду снова будет влиять северный антициклон. Облачность уменьшится, а дневная температура повысится на 1-2°. Существенных осадков уже не ожидается, а на следующей неделе станет еще теплее.

Видео дня

"По данным международных прогнозных моделей, ближайшие выходные обещают быть солнечными, сухими и умеренно теплыми. На более интенсивную порцию весеннего тепла можно рассчитывать после 23 марта", – сообщил синоптик.

Коллега Постриганя, известная синоптик Наталья Диденко, также прогнозирует некоторое похолодание в Украине. Уже сегодня, по ее данным, на востоке Украины, а также в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях будет всего +4°...+8°. По ее данным также, потепление наступит через неделю, 23 марта.

