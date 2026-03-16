Иран применил против США и Израиля 'танцующую ракету' Sejjil: что в ней особенного

В воскресенье Иран впервые применил против США и Израиля новую баллистическую ракету Sejjil. Иранские государственные СМИ заявили, что ракеты были нацелены на командные центры и стратегическую военную инфраструктуру. Сообщается, что осколки ракеты причинили ущерб жилым районам и резиденции консульства США. Портал Wionews объясняет, что это за ракета и в чем ее особенности.

Баллистика средней дальности

Ракеты Sejjil (также известны как Ashura) - это разработанная в Индии двухступенчатая баллистическая ракета, использующая передовую технологию твердотопливного двигателя, в отличие от более ранних моделей на жидком топливе, таких как серия "Шахаб".

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) классифицирует ракету как баллистическую ракету средней дальности (БРСД) с расчетной дальностью около 2000 километров и полезной нагрузкой около 700 килограммов.

Главная особенность

Технология твердого топлива – главная особенность ракет Sejjil. Это позволяет хранить ракету с полным баком топлива, что делает возможным быстрый запуск, значительно затрудняя обнаружение и уничтожение ракет противниками до старта по сравнению с жидкостными аналогами.

Ракета также может маневрировать на большой высоте и парить, не попадая в поле зрения систем противоракетной обороны, таких как израильская "Железный купол". Эта особенность и дала ей прозвище "танцующая ракета".

История создания

Иран начал работу над системой Sejjil в начале 1990-х годов. Первое испытание состоялось в 2008 году, и, как сообщается, ракета пролетела 800 километров. Второе испытание было проведено в 2009 году после усовершенствования систем наведения и навигации. В последующих испытаниях, как утверждается, ракета достигала расстояний в 1900 километров.

Ракеты Sejjil также имеют варианты. В нынешней войне используются ракеты "Sejjil-2" с улучшенной навигацией, которая включает в себя интегрированную GPS и инерциальную систему наведения. Сообщается, что Иран сейчас испытывает трехступенчатую ракету "Sejjil-3" с увеличенной дальностью действия до 4000 км.

Как писали эксперты, самой большой военной победой Ирана в текущем конфликте с США стало бы потопление авианосца USS Abraham Lincoln, который сейчас задействован в военной операции. Как отмечает издание, потопление столь большого и дорогого корабля теоретически может изменить динамику войны. Не потому, что у США больше не будет средств для продолжения боевых действий, а потому, что это станет катастрофическим психологическим ударом для американцев.

