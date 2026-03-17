В смертельно радиоактивной воде под 'Фукусимой' кипит жизнь: что обнаружили ученые

Ученые собрали пробы воды под поврежденными реакторами АЭС.

Под поврежденными реакторами АЭС "Фукусима-1" в бассейне с мутной водой ученые обнаружили живую экосистему. Вода содержит около миллиарда беккерелей радиактивного цезия-137 на литр, но бактерии спокойно выживают там, пишет ECO News.

В издании отметили, что история начинается с землетрясения и цунами 2011 года, которые затопили АЭС "Фукусима-1" морской водой и вызвали многократные расплавления активной зоны. Эта вода собралась в защитной камере под зданием реактора, которая удерживает пар и радиоактивные материалы.

Команда под руководством биологов Томоро Варашины и Акио Канаи из Университета Кэйо собрала пробы с двух глубин в бассейне этой камеры. Затем они использовали портативное оборудование для секвенирования ДНК, которое могло безопасно работать внутри помещения с контролируемым уровнем радиации, чтобы составить карту бактериального сообщества.

Что обнаружили ученые

Ученые рассказали, что генетический анализ, проведенный в ходе исследования, показал, что в верхнем слое воды, известном как TW1, преобладали бактерии рода Limnobacter. Нижний слой, богатый илом, TW2, был заполнен в основном бактериями рода Brevirhabdus. Оба рода относятся к группам хемолитотрофных микробов, которые получают энергию путем окисления неорганических соединений, таких как сера и марганец.

Интересно то, что ученые испытали бактерии Limnobacter thiooxidans под воздействием гамма-излучения, но его устойчивость к радиации оказалась схожей с устойчивостью обычных бактерий. В пробах из камеры доля родов бактерий, известных своей экстремальной радиационной устойчивостью, была крайне мала.

Как бактериям удалось выжить в этих условиях

Ученые отметили, что бактериям удается выживать благодаря тому, что они образуют биопленки. Это липкие слои, которые бактерии образуют на металлических поверхностях.

Исследователи объяснили, что биопленки могут действовать как щит, смягчая часть повреждений от ионизирующего излучения. В это же время бактерии используют растворенные минералы в качестве источника энергии.

Также анализ показал, что многие роды бактерий в затопленной камере, вероятно, попали туда вместе с цунами. Еще часть бактерий напоминает виды, которые процветают в промышленных биопленках, иле и сточных водах.

Кроме того, ученые выяснили, что примерно 70% родов бактерий в воде связаны с коррозией металла. Коррозионные биопленки могут постепенно разъедать стальные конструкции, трубопроводы и другое оборудование, а также замутнять воду, затрудняя работу камер и роботов.

В конечном итоге, это исследование предлагает микробиологическую карту места, в котором бригады будут работать в течение многих лет. Знание того, какие бактерии присутствуют, где они находятся в системе и насколько сильно они воздействуют на металл, помогает проектировщикам разрабатывать покрытия, биоциды или другие средства контроля, которые замедляют коррозию и снижают будущие риски, не создавая при этом новых экологических проблем.

Черная плесень из Чернобыля может спасти человечество от космической радиации

Ранее в Earth писали, что одним из самых интересных примеров выживания в зоне отчуждения после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году стала плесень под названием Cladosporium sphaerospermum. Этот организм известен науке уже давно, но именно в Чернобыле он привлек особое внимание.

Ученых заинтересовало свойство Cladosporium sphaerospermum "питаться" радиацией. Они считают, что эта плесень может защитить космонавтов от космической радиации.

