Узнать точную сумму пособия на похороны можно только при условии, что известен размер пенсии умершего.

После смерти пенсионера люди, организовавшие похороны, могут получить финансовую помощь от государства. Председатель правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко рассказала в комментарии УНИАН, сколько средств выделяется в случае смерти гражданского или военного пенсионера, в течение какого времени можно получить помощь на похороны и как ее оформить.

Материальная помощь на похороны – от чего зависит размер выплат

Эксперт объяснила, что финансовая помощь на похороны в Украине выплачивается человеку или людям, которые фактически организовали и оплатили похороны. При этом ее размер определяется индивидуально и зависит от того, какую пенсию получал умерший.

По словам председателя правления ПФУ, для гражданских пенсионеров действует четкое правило расчета – чем больше он получал, тем больше будет помощь: "Если пенсионер получал пенсию в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (то есть гражданскую пенсию), размер такой помощи равен сумме двух месячных пенсий, которые получал умерший на момент смерти".

Пособие на погребение в случае смерти военного пенсионера

По словам управленца, если умерший был ветераном и получал соответствующую пенсию, размер такой выплаты будет больше и составит сумму трех месячных выплат усопшего.

В то же время закон устанавливает минимальный размер этой помощи: она не может быть меньше пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть даже если три пенсии составляют меньшую сумму, выплата все равно должна быть не ниже установленного государством минимума.

Как получить пособие на погребение в Украине – какие нужны документы

Помощь на погребение, по словам Ковпашко, выплачивают органы Пенсионного фонда Украины по месту обращения заявителя. Средства перечисляют на банковский счет человека, который фактически организовал и оплатил похороны, после подачи необходимых документов и рассмотрения заявления.

То есть заявитель может самостоятельно выбрать, где получить пособие на похороны пенсионера: для этого подойдет любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Заявление же обычно составляют на месте, когда человек обращается за оформлением помощи. Сотрудники учреждения предоставляют стандартный бланк и помогают его заполнить. Но для этого необходимо предъявить паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика лица, организовавшего похороны.

Также нужно иметь при себе выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для назначения пособия на похороны или справку о смерти пенсионера, свидетельство о смерти и реквизиты банковского счета, на который будет перечислена выплата.

Помимо того, как получить пособие на погребение, специалист также обратила внимание на важную деталь, касающуюся сроков подачи документов:

"Обратиться за этой помощью можно в любое время – закон не устанавливает ограничений по срокам подачи заявления".

Вас также может заинтересовать наш материал о выплатах погибшим ВСУ.

справка Ирина Ковпашко Эксперт Пенсионного фонда Украины Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины. Занимает эту должность с 2017 года, регулярно комментирует в СМИ и на телевидении вопросы пенсионного обеспечения и социальной защиты. В своей работе сосредотачивается на поступлениях в Фонд, качестве обслуживания граждан, взаимодействии между подразделениями, а также на темах жилищных субсидий и идентификации пенсионеров.

Вас также могут заинтересовать новости: