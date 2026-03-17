Аналитики оценили, какое топливо подорожает больше всего из-за войны в Иране

Блокировка Ормузского пролива окажет меньшее влияние на саму нефть.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. считают, что война на Ближнем Востоке окажет большее влияние на авиационное и дизельное топливо, чем на сырую нефть.

Издание Bloomberg пишет, что цены на ряд нефтепродуктов выросли гораздо больше, чем на нефть, как отмечают аналитики. Серьезные перебои с поставками так называемой средне-тяжелой нефти создают риски снижения производства дизельного и авиационного топлива, а также мазута.

Американо-израильская война против Ирана привела к почти полному прекращению экспорта нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив, а также к атакам на энергетическую инфраструктуру во всем регионе. Это заставило производителей нефти резко сократить добычу и приостановить работу некоторых нефтеперерабатывающих заводов.

Хотя цены на нефть взлетели более чем на 40% с момента первых атак – при этом цена нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель – цены на некоторые нефтепродукты выросли гораздо больше. В некоторых частях Азии стоимость топлива выросла вдвое, а Южная Корея, вслед за Китаем и Таиландом, ввела ограничения на экспорт, чтобы защитить местные рынки.

"Почти 60% типичного экспорта нефти из Персидского залива составляет средняя и тяжелая нефть, которую обычно используют для производства авиационного топлива, дизеля и мазута. Альтернативные производители за пределами Ближнего Востока гораздо более ограничены", – отмечают аналитики Goldman Sachs.

По данным экспертов, глобальные сбои, вызванные конфликтом, также повлияют на лигроин – побочный продукт переработки, используемый для производства нефтехимических продуктов, которые критически важны для некоторых производств, а также на авиационное топливо.

Азия импортирует почти 50% лигроина из Персидского залива, тогда как Европа получает из этого региона 40% авиационного топлива.

Администрация президента США Дональда Трампа уже отменила запрет на продажу российской нефти и нефтепродуктов. Пока речь идет о временном ослаблении сроком на 30 дней.

В то же время главный дипломат ЕС Кая Каллас подчеркивает, что блокировка Ормузского пролива играет на руку Кремлю, а ослабление санкций США против российской нефти – опасный прецедент. В связи с этим Евросоюз совместно с ООН обсуждает создание на Ближнем Востоке аналога украинского "зернового коридора" в Черном море.

