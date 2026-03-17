Сумская эмоционально отреагировала хейт из-за использования трека россиянина

Актриса объяснила, почему выбрала именно эту песню.

Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно подверглась жесткой критике в сети из-за опубликованного видео под трек "Je reviens te chercher" россиянина Сергея Григорьева-Апполонова (сценический псевдоним – Grey Wiese).

Напомним, тогда многие подписчики возмутились выбором этой песни. Но на днях кинозвезда впервые объяснила, почему решила добавить именно этот трек.

"Этот артист, он даже не артист, во-первых, а блогер, который уже не живет в той стране более 20 лет. Эта тема абсолютно не его. Песня звучала во французском шансоне и ее исполняли многие французские исполнители, звезды мирового уровня. Она действительно атмосферная и мне понравилась. А потом я подумала: "Ооо, это я рискнула", – отметила актриса в проекте "Утро в большом городе".

Сумская добавила, что не знала, кто именно исполняет эту версию песни, поэтому сразу отреагировала на замечания пользователей.

"Я сразу удалила, когда увидела это в комментариях. Поэтому спасибо моим хейтерам, которые мне сразу это подсказали", - подчеркнула Ольга.

