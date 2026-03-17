Путешественникам в Украине доступно сразу несколько способов покупки билетов на поезда.

Некоторые украинцы уже планируют весенние поездки и летние отпуска, в том числе за границу. Соответственно, возникает немало вопросов: куда сейчас можно добраться по железной дороге из Украины и как приобрести билеты на популярные международные рейсы.

Представители пресс-службы "Укрзализныци" рассказали в комментарии УНИАН, какие направления доступны сейчас, как отслеживать появление свободных мест и за сколько дней до отправления можно купить билет на поезд в Украине.

Как купить билет на поезд за границу – советы туристам

В пресс-службе национального перевозчика сообщили, что в настоящее время обеспечивается железнодорожное сообщение Украины с несколькими европейскими странами:

С Польшей (Холм, Перемышль, Варшава);

Молдовой (Кишинев);

Венгрией (Будапешт, Ньиредьгаза, Захонь);

Австрией (Вена);

Словакией (Кошице, Братислава);

Чехией (Прага);

Румынией (Бухарест).

Актуальное расписание международных пассажирских поездов можно найти на сайте перевозчика в разделе "Пассажирам".

В компании также добавили, что наибольшим спросом среди пассажиров пользуются следующие рейсы:

поезд Киев – Холм, а также поезд Киев – Перемышль, Варшава, Вена, Кишинев и Будапешт;

поезда Харьков – Перемышль и Харьков – Холм;

поезд Кременчуг – Перемышль;

поезд Одесса – Перемышль.

Как купить билет на поезд онлайн – основные действия

В пресс-службе пояснили, что обычно билеты на международные рейсы можно приобрести как онлайн, так и в железнодорожных кассах. В то же время для некоторых популярных направлений, например в Варшаву или Вену, основная или иногда единственная продажа осуществляется через мобильное приложение УЗ с верификацией через "Дию". Такой механизм введен для того, чтобы избежать перепродажи билетов.

Также в компании советуют пассажирам, планирующим поездки за границу, обращаться в специализированные международные кассы на крупных вокзалах. При покупке билета в кассе обязательно нужно иметь оригинал загранпаспорта или другого документа, удостоверяющего личность, для каждого пассажира.

Как купить билет на поезд в приложении "Укрзализныця" и без него

Как пояснили эксперты, подтверждение личности сейчас требуется при покупке или возврате электронных билетов на отдельные международные рейсы через сайт или мобильное приложение перевозчика. По словам представителей компании, это касается прежде всего направлений с наибольшим спросом, которые часто привлекают внимание перекупщиков.

В то же время они уверяют, что возможность приобрести билеты без дополнительной электронной верификации также сохраняется: "Чтобы не ограничивать возможности людей, которые не пользуются приложением государственных электронных услуг "Дія", компания сохраняет привычную систему приобретения билетов. По крайней мере на одном международном рейсе в каждом направлении билеты остаются доступными без дополнительной верификации".

В частности, в настоящее время без подтверждения личности можно оформить билеты на следующие поезда международного сообщения:

№119/120 Днепр – Холм;

№35/36 Одесса – Перемышль;

№705/706 Киев – Перемышль, №715/716 Киев – Перемышль, №99/100 Киев – Бухарест;

№143/146 Вена – Чоп;

№93/94 Харьков – Холм, №63/64 Харьков – Перемышль;

№961/960 Мукачево – Кошице;

№765/766 Рава-Русская – Варшава.

Также в пресс-службе добавили, что в случае невозможности авторизоваться через "Дию", единственным способом купить билет на поезд онлайн остается авторизация через BankID.

Когда можно и как автоматически купить билет на поезд

В компании отметили, что билеты на поезда дальнего следования – как международные, так и на большинство внутренних рейсов – можно приобрести за 20 дней до отправления. Продажа открывается в 08:00 и осуществляется через автоматизированную систему, доступную как в железнодорожных кассах, так и онлайн.

В то же время для поездов, курсирующих в направлении прифронтовых территорий, продажа билетов открывается только за 10 дней до отправления.

"Проездные документы на наиболее популярные направления (кроме зарезервированных для льготников и военнослужащих) раскупаются фактически в первые два дня после начала продаж", – отметили в пресс-службе.

Из-за этого с тем, как купить билет на поезд Киев – Варшава, например, в связи с высоким спросом, могут возникать трудности. Но даже если вы "пропустили" билет на нужный вам день, еще есть шанс его приобрести.

Почему билеты могут появляться снова

Специалисты уточнили, что даже если система показывает отсутствие билетов, свободные места могут появляться в течение всего периода продажи:

"Это происходит, например, когда другие пассажиры возвращают свои билеты или когда в продажу поступают места, которые ранее были зарезервированы для льготных категорий".

Когда такие места освобождаются, информация о них сразу становится доступной во всех каналах продажи.

Как "поймать" билет на популярный рейс

Для удобства пассажиров в мобильном приложении "Укрзализныци" есть функция мониторинга, которая позволяет отслеживать появление билетов на конкретные поезда или направления.

Кроме того, в приложении доступна функция автоматической покупки билетов – автопокупка. Для этого нужно авторизоваться через "Дія.Підпис", указать данные пассажиров и заранее оплатить билеты.

Как объясняют в компании, если мониторинг будет отменен или билеты не появятся, средства возвращаются автоматически. Однако пользователям советуют на всякий случай проверить, включены ли push-уведомления в настройках приложения.

