Россияне нанесли удар по терминалу 'Новой почты' в Запорожье: много раненых (фото)

Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре города.

Российские оккупанты утром 17 марта нанесли удар по Запорожью, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Вражеский удар пришелся в районе одного из терминалов логистического оператора. Во время атаки на работе находились 7 сотрудников", - отметил он.

По словам чиновника, шесть человек получили контузии, состояние еще двух человек медики оценивают как средней тяжести.

Также Федоров рассказал, что в целом за сутки в результате ударов РФ по Запорожью один человек погиб, еще десять получили ранения. Отмечается, что за день поступило 81 сообщение о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Как писал УНИАН, 16 марта в Киеве обломки дрона упали возле монумента Независимости на Майдане. Этим беспилотником оказался вражеский "Ланцет".

"На то, что это именно "Ланцет", указывают обломки этого дрона. В частности, довольно характерное Х-образное хвостовое оперение "Ланцета" с толкающим винтом. Также есть фото крыла, на котором номер с индексом RF", - рассказали эксперты.

Также сообщалось, что россияне убили дроном двух медиков в Харьковской области. В результате атаки погибли 27-летний врач и медицинский техник. Еще один 53-летний сотрудник бригады получил ранения.

