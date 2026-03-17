Ракеты ATACMS потопили иранскую подводную лодку в порту Бандар-Аббас

Американская баллистическая ракета ATACMS уничтожила подводную лодку Ирана. Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВВС США генерал Дэн Кейн, передает The War Zone.

По его словам, военные полевой артиллерии нанесли удары ракетами ATACMS по нескольким кораблям и подводной лодке Военно-морских сил (ВМС) Ирана. При этом типы пораженных кораблей и место их уничтожения не сообщаются.

Как отметил Милитарный, на данный момент неизвестно о боевых версиях ATACMS, способных эффективно поражать движущиеся морские цели, поэтому, вероятно, ракета была выпущена по подводной лодке, которая находилась в порту.

Эту версию подтверждают спутниковые снимки из архива Planet Labs, на которых видно, что по состоянию на 4 марта в порту Бандар-Аббас была потоплена одна из трех иранских дизель-электрических подводных лодок российского производства класса "Варшавянка".

На снимках от 2 марта на этой базе также было заметно несколько малых подводных лодок класса Ghadir.

Издание также привело слова адмирала ВМС США Бреда Купера от 5 марта о том, что "самая боеспособная иранская подводная лодка… теперь имеет пробоину в борту".

Вероятно, он имел в виду именно лодку класса "Варшавянка", пораженную в Бандар-Аббасе. Но, вероятно, он намекнул на Fateh – подводную лодку дизель-электрического типа иранского производства, которая вошла в состав ВМС Ирана в 2019 году. Ее дальнейшая судьба пока неизвестна.

Потери Ирана от войны

10 марта беспилотники США уничтожили 16 иранских минных заградителей вблизи Ормузского пролива. Под удары попали и другие корабли и катера иранского флота.

Известно, что на базе ВМС Ирана Konarak произошло затопление трех кораблей: легкого фрегата IRIS Jamaran (76) класса Moudge, а также корветов IRIS Bayandor (81) и IRIS Naghdi класса Bayandor.

Еще три корабля – в частности, вспомогательное судно Delvar и два патрульных катера класса Hendijan, но подтверждения этому пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: