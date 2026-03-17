Ирану невыгодно наносить ракетный удар по Украине: Кулеба назвал причину

По словам бывшего главы МИД Украины, Ирану нужно экономить ракеты.

Ракетный удар Ирана по территории Украины маловероятен, несмотря на то, что такое оружие теоретически может достигать и Киева, считает бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что для Тегерана такой шаг не имеет стратегической цели, поскольку те ракеты, которые у него есть, логичнее использовать для ударов по более близким и важным для страны целям в регионе.

"Я буду очень удивлен, если Иран действительно нанесет ракетный удар по территории Украины, в принципе. Я просто не понимаю, зачем им это нужно", - сказал Кулеба.

По его словам, беспилотники даже не долетят до Украины, а ракеты Ирану нужно экономить.

"А выпустят по Украине, ну, одну ракету, две, и что дальше? Какая цель?" - спросил бывший министр.

Также, как добавил Кулеба, считается, что Иран имеет баллистические ракеты, дальность стрельбы которых составляет 2000 км.

"Есть мнения, предположения у знающих людей, что эти ракеты могут лететь на 2500 км", - подчеркнул он.

Угрозы Ирана атаковать Украину - что известно

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал угрозы со стороны Ирана. Он отметил, что за последние четыре года он слышал много таких сообщений.

"Послушайте, ничего нового. Я слышал за эти четыре года много разных сообщений. Мы не боимся никаких таких сообщений. Мы живем в таких сообщениях каждый день последние четыре года, минимум четыре, но в основном 12 лет. Поэтому для нас это не что-то новое", – сказал глава государства.

В то же время эксперт Сергей Данилов высказался об угрозах Ирана атаковать Украину. По его словам, посмотрев на карту, можно увидеть, что эта ракета пролетит через территорию РФ, что будет считаться актом агрессии против россиян.

"Я бы предложил интерпретировать это как антироссийское заявление. На самом деле в радикальных кругах Корпуса стражей существует большое недовольство Россией, они считают, что Россия предала и торгует интересами Ирана. А приостановку на один месяц части санкций против российского нефтяного сектора в Иране тоже воспринимают так, что Россия одной рукой якобы помогает Ирану, а другой продает Иран Трампу для собственной выгоды", - подчеркнул Данилов.

