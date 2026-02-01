Никакого перемирия нет, Россия не уважает договоренности, - посол Украины в ЕС

Матернова поделилась, что только в течение ночи оккупанты атаковали Украину 90 ударными дронами.

Несмотря на заявления России об энергетическом перемирии, атаки по всей Украине продолжаются. От ударов российских беспилотников продолжают страдать украинская критическая инфраструктура и погибать гражданские. Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в Facebook.

Она отметила, что никакого перемирия не существует. Посол подчеркнула, что РФ не придерживается договоренностей.

Матернова поделилась, что только в течение ночи оккупанты атаковали Украину 90 ударными дронами. В частности, в Днепре зафиксированы попадания в частный дом, в результате чего погибли два человека, а в Конотопе Сумской области пострадала железнодорожная инфраструктура.

"Это так выглядит перемирие? Взрывы, погибшие гражданские, разрушенные энергетические объекты и транспортная инфраструктура. Сегодняшняя атака - еще одно доказательство, что Россия не уважает договоренности", - подчеркнула Матернова.

Посол добавила, что многие многоэтажки в Киеве до сих пор остаются без отопления после российских ударов по энергетической инфраструктуре. Она напомнила, что многие украинцы сейчас живут с многочасовыми отключениями света.

РФ согласилась на энергетическое перемирие - что известно

Ранее пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в связи с просьбой президента США Дональда Трампа. По его словам, Москва согласилась на этот шаг якобы "для создания благоприятных условий для переговоров".

Песков сказал, что Трамп обратился с личной просьбой к российскому диктатору Владимиру Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля от нанесения ударов по Киеву и другим украинским городам с целью создания благоприятных условий для переговоров.

