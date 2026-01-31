Отчаянный маневр: энергетическое перемирие показало главную проблему Путина, - The Telegraph

У РФ заканчиваются люди, которых можно использовать в качестве пушечного мяса.

Предложение российского лидера Владимира Путина о недельном энергетическом перемирии – это не жест уверенного в себе полководца, а маневр лидера, чья армия находится на грани краха. Такое мнение высказал обозреватель The Telegraph, бывший офицер регулярной армии Великобритании Хэмиш де Бретон-Гордон.

Он отмечает, что российские вооруженные силы находятся в состоянии глубокого упадка. Путин закупил у Северной Кореи 15 000 солдат. Российские вербовщики прочесывают Африку в поисках наемников. Тюрьмы опустошены. А сейчас поступают сообщения о том, что раненых заключенных, многие из которых лишились конечностей, возвращают на передовую, чтобы восполнить критическую нехватку личного состава. Некоторым даже не предоставили протезы, и ожидается, что они вернутся в бой на костылях.

Все эти действия российской власти говорят о двух важных вещах, считает Бретон-Гордон.

Видео дня

1. Российская армия теряет боеспособность

Независимый анализ показывает, что Россия продвигается медленнее, чем армии в окопах Первой мировой войны, и ценой сопоставимых человеческих жертв. За последние два года Россия захватила чуть более 1% территории Украины, потеряв более 500 000 человек убитыми и ранеными, и продолжает терять около 1000 человек в день.

"Это война на истощение в самом жестоком её проявлении. Раненых солдат используют как расходный материал для "приема пуль" в надежде, что у Украины в конце концов закончатся боеприпасы. Это произойдет только в том случае, если мы на Западе это допустим", - отмечает аналитик.

2. Это показывает полное пренебрежение Кремля к собственному народу

В то время как простые россияне страдают от сокрушительной инфляции и стремительно растущих процентных ставок, Москва вкладывает оставшиеся ресурсы в ракеты и беспилотники, чтобы терроризировать Киев, вместо того чтобы заботиться о собственном народе:

"Для Кремля российская армия – просто пушечное мясо. Заключенные и иностранные новобранцы стоят еще меньше, если это вообще возможно", - пишет обозреватель.

Реальный рычаг влияния

Он подчеркивает, что, если это действительно отражает состояние современной российской армии, то даже относительно небольшое увеличение западной поддержки почти наверняка позволит Украине одержать победу:

"Все признаки указывают на то, что российская армия приближается к кульминации. Украина должна вести переговоры с позиции силы, а не плясать, как дрессированный медведь, чтобы угодить Вашингтону, потакая фантазиям Москвы".

Учитывая то, что у Путина быстро заканчиваются люди, которых можно бросить в мясорубку войны, это может стать моментом реального рычага влияния. И у Дональда Трампа есть реальная возможность добиться мира, но только если он окажет давление тама, где оно действительно необходимо: на Путина, человека, способного положить конец этой войне, пишет Бретон-Гордон.

Энергетическое перемирие с РФ

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова соблюдать энергетическое перемирие, хотя напрямую в Абу-Даби оно не обсуждалось.

Пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в связи с просьбой президента США Дональда Трампа. По его словам, Москва согласилась на этот шаг якобы "для создания благоприятных условий для переговоров".

Вас также могут заинтересовать новости: