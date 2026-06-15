СБУ показала обломки 'Герани', которой россияне ударили по Киево-Печерской лавре (фото)

Некоторые компоненты БПЛА изготовлены на территории РФ в особой экономической зоне Алабуга.

Служба безопасности Украины установила, что Россия нанесла удар по Киево-Печерской лавре беспилотным летательным аппаратом "Герань-2", который является российской версией иранского дрона-камикадзе типа "Shahed". Как сообщил пресс-центр СБУ, такой вывод удалось сделать на основе анализа обломков беспилотника, найденных на месте попадания.

Расследование выяснило, что враг атаковал монастырский комплекс в 01:50 в понедельник, 15 июня, во время массированного обстрела столицы Украины. По результатам осмотра места происшествия сотрудники СБУ обнаружили фрагменты корпуса и двигателя российского дрона-камикадзе, который поразил Стефановский придел Успенского собора на территории Лавры.

"В ходе осмотра обломков вражеского беспилотника установлено, что отдельные его комплектующие изготовлены на территории РФ в особой экономической зоне Алабуга. Об этом свидетельствуют соответствующие маркировки, обнаруженные на фрагментах российского дрона", – говорится в сообщении.

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Следователи Службы безопасности квалифицируют этот удар как военное преступление и уже начали уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Принимаются комплексные меры для установления всех обстоятельств российской атаки и привлечения виновных к ответственности.

Удар по Киево-Печерской лавре

Как сообщал УНИАН, из-за российского удара по Киево-Печерской лаврегорел Успенский собор – церковь, история которой началась еще в XI веке. Президент Владимир Зеленский осмотрел последствия удара по Киево-Печерской лавре. По его словам, вражеский дрон нанес Лавре ущерб, в частности, частично снесена крыша, но благодаря быстрой работе служб удалось избежать более серьезных разрушений. Он также отметил, что правительство примет решение о консервации объекта.

В то же время в Минобороны РФ заявили, что территория Лавры якобы была поражена ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. По их версии, "комплекс сработал некорректно, поскольку страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшим сроком годности".

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