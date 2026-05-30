Украина планирует изготовить 50 тысяч наземных дронов в 2026 году

В Украине уже работают 280 компаний-производителей наземных дронов.

Украина продолжает активно развивать направление наземных роботизированных комплексов, которые все чаще выполняют задачи на передовой вместо военных.

В 2026 году страна планирует выпустить около 50 тысяч беспилотных наземных платформ. Об этом рассказал руководитель украинского оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк в интервью The War Zone.

По его словам, производство идет в соответствии с планом, озвученным президентом Украины Владимиром Зеленским. Несмотря на амбициозность поставленной цели, в Украине уверены, что смогут обеспечить армию значительно большим количеством роботизированных систем, чем в предыдущие годы.

Сегодня около 99% беспилотников, используемых украинскими военными, производятся внутри страны. В сфере наземных роботов работают уже 280 украинских компаний, которые создали более 550 различных моделей техники.

Для чего используют наземные дроны

Самой распространенной категорией остаются логистические роботы. Они доставляют боеприпасы, строительные материалы, продукты и другие грузы в так называемую "серую зону" вблизи линии фронта.

По словам Гриценюка, последние 10-15 километров до передовых позиций являются особенно опасными из-за постоянной угрозы ударов дронов. Именно поэтому украинская армия пытается максимально заменить людей роботизированными платформами.

Только в марте наземные дроны выполнили около 9 тысяч логистических миссий, а в апреле этот показатель превысил 10 тысяч.

Еще одно важное направление – эвакуация раненых. Специальные роботизированные платформы позволяют вывозить бойцов из опасных районов без риска для спасательных групп.

Боевые роботы уже воюют на фронте

Отдельную категорию составляют боевые наземные дроны. В Украине уже создано более десяти моделей таких систем.

Они могут атаковать российских военных, уничтожать бронетехнику, устанавливать мины, а также выполнять функции мобильной противовоздушной обороны.

По словам руководителя Brave1, некоторые комплексы используются для борьбы с ударными дронами Shahed, FPV-дронами, включая модели на оптоволокне, а также даже с легкими самолетами.

Боевые роботы оснащаются различными видами вооружения – от пулеметов калибра 5,45 мм и 7,62 мм до крупнокалиберных 12,7-мм систем и автоматических гранатометов.

Искусственный интеллект стал ключевым преимуществом

Гриценюк подчеркнул, что современные боевые роботы практически невозможно эффективно использовать без элементов искусственного интеллекта.

Системы машинного зрения позволяют автоматически обнаруживать, распознавать, классифицировать и сопровождать цели, а также помогают оператору принимать решения об их поражении.

По его словам, именно в этой сфере Украина имеет преимущество над Россией, поэтому технические подробности работы таких систем не разглашаются.

Оптоволокно для наземных дронов пока не стало популярным

В отличие от FPV-дронов, наземные роботы почти не используют оптоволоконные каналы управления.

Причина заключается в особенностях их работы: большинство платформ должны не только двигаться к цели, но и возвращаться обратно. Оптоволоконная связь значительно ограничивает такие возможности, поэтому пока используется только в отдельных экспериментальных проектах.

Украина задает новые стандарты роботизированной войны

На фоне затянувшейся войны Украина стала одним из глобальных лидеров в сфере наземных беспилотных систем. Скорость разработки и масштаб применения таких роботов уже привлекают внимание военных экспертов всего мира.

Украинские наземные дроны все чаще берут на себя опасные задачи – от доставки боеприпасов до ведения боя, что позволяет сохранять жизни военных и повышать эффективность действий на фронте.

