Полномасштабная война - это не только о территориях.

Донбасс пострадал больше всех регионов после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин впервые отправил войска в Украину в 2014 году, а затем через восемь лет начал полномасштабное вторжение. Многие города и поселки сильно разрушены, только в портовом Мариуполе, по данным президента Украины Владимира Зеленского, российские бомбардировки убили не менее 20 000 мирных жителей.

В попытке заключить мирное соглашение, которое ускользает от него уже почти год, президент США Дональд Трамп старается надавить на Киев, чтобы передать Москве весь Донбасс, чтобы к Рождеству вступило в силу прекращение огня, пишет The Times.

Кремль заявляет, что боевые действия не прекратятся, пока Украина не выведет войска, включая укрепленные города Краматорск и Славянск в Донецкой области.

Видео дня

Военные могут не согласиться на такие уступки для России

Даже если бы Зеленский хотел уступить землю России, Конституция Украины говорит, что территория может быть отдана только после общенационального референдума — а провести его во время войны крайне сложно, если не невозможно, говорится в материале. Однако референдум не потребовался бы, если бы Киев просто вывел войска, формально не признавая российскую власть, пишет СМИ.

В то же время ведущий аналитик фонда "Повернись живим" Николай Белесков считает, что часть военных могла бы не подчиниться приказу отступить из Донбасса — с непредсказуемыми последствиями для национального единства. "Когда украинцев заставляют идти на неоправданные уступки, это пахнет национальным унижением — особенно для тех, кто сражается уже более 11 лет", — сказал он.

Российская армия контролирует почти всю Луганскую область и более 80 процентов Донецкой. Путин заявляет, что Россия захватит весь Донбасс, если Украина не сдастся. Но, как отмечает Белесков, бои за Краматорск и Славянск стоили бы Москве десятков тысяч жизней. "Даже если в итоге вы потеряете территорию, лучше заставить врага заплатить высокую цену, а не создавать условия для его следующего наступления. Отступление без боя — политически трудно и военным образом опасно", — подчеркнул он.

Он также отметил, что даже если Украина уступит Донбасс, Кремль вряд ли прекратит вторжение. "С точки зрения России, все эти планы (поддержанные США) — это не про реальное урегулирование, а про создание и использование расколов в Украине, чтобы потом продолжить наступление и еще больше укрепить свои позиции на переговорах".

Давление на Украину и позиция Киева

Хотя Зеленский и получил демонстрацию поддержки от европейских союзников в ходе встречи на Даунинг-стрит на этой неделе, его позиции ослаблены коррупционным скандалом, который привел в прошлом месяце к отставке Андрея Ермака — влиятельного советника, которого считали вторым человеком в стране, пишет СМИ.

Хотя уход главы ОП, безусловно, стал ударом для Зеленского, пока нет признаков, что это повлияло на переговоры с США.

"Многие начинают понимать, что реальное политическое влияние Ермака было значительно преувеличено", — написал политолог Владимир Фесенко, близкий к президентской администрации.

План, поддерживаемый США, также предусматривал проведение президентских выборов в Украине в течение 100 дней. Первый срок Зеленского должен был закончиться в прошлом году, но выборы перенесли из-за военного положения, введенного после вторжения России в 2022 году. Из-за этого в интервью Politico Трамп недавно заявил, что Украина "больше не демократия".

Зеленский отверг обвинения в том, что "цепляется за власть", и заявил, что Украина готова провести выборы в течение ближайших 60–90 дней, если Европа и США помогут обеспечить безопасность. "Я готов к выборам", — сказал он.

Трамп же рассчитывает завершить войну к Рождеству, дав Киеву считанные дни, чтобы ответить на предложение. Зеленский, в свою очередь, рассказал европейским лидерам, что на него оказывают давление, требуя быстрого решения по территориальным уступкам.

СМИ пишет, что Москва многократно давала понять, что ее вторжение в Украину — не только о территории. Главная цель — устранить так называемые "коренные причины" войны — это российское обозначение прозападного правительства в Киеве. Кремль также требует не допустить вступления Украины в НАТО и ограничить размер ее армии.

Однако первый премьер-министр Путина, ныне живущий в эмиграции, Михаил Касьянов отметил, что российский лидер одержим идеей добиться признания Западом российского контроля над всем Донбассом. "Это вопрос уважения к нему и его власти — чтобы никто не мог подумать, что он слаб", — сказал эксперт.

Мирный план Трампа - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что во время мирных переговоров по Украине рассматриваются три отдельных документа. Первый - это рамочный документ, который "по состоянию на вчерашний разговор" между европейскими лидерами "является планом из 20 пунктов". Также есть отдельный - про гарантии безопасности.

Но в то же время, мы также рассказывали, что заявление Зеленского о территориях может означать крах плана Трампа. Недавно президент Украины подчеркнул, что отдавать свои территории России никто не собирается.

