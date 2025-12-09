По словам президента Финляндии, мирное соглашение является достаточно близким к заключению.

Мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России в начале 2022 года. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Bloomberg.

По его словам, стороны "достаточно близки" к соглашению. Он добавил, что переговоры касаются трех отдельных документов.

Стубб пояснил, что первый - это рамочный документ, который "по состоянию на вчерашний разговор" между европейскими лидерами "является планом из 20 пунктов".

"Оригинальный план из 28 пунктов содержал элементы будущей европейской структуры безопасности, которые, по моему мнению, были абсолютно неприемлемыми", - сказал президент Финляндии.

Политик подчеркнул, что "мы достигаем точки", когда условия потенциального соглашения становятся более приемлемыми".

"Я чувствую себя достаточно комфортно в том положении, в котором мы сейчас находимся", - заверил он.

Стубб добавил, что второй документ, который обсуждается между администрацией Трампа, украинскими чиновниками и органами безопасности в Европе, касается гарантий безопасности в Украине, которые делятся на жесткие гарантии и договоренности о безопасности. По его словам, последние предусматривают так называемую коалицию желающих.

В конце концов, третий документ, как отметил финский президент, касается восстановления Украины после войны.

В то же время министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг отметил, что путь к миру заключается в изменении расчетов российского диктатора Владимира Путина.

"Если цена, которую он должен заплатить, будет слишком высокой, он может согласиться на что-то меньшее. Я не думаю, что мы можем изменить мнение Путина", - добавил он, находясь на том же мероприятии в Хельсинки, как и Стубб.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее Axios писал, что США требовали от Зеленского немедленно согласиться на сдачу Донбасса. Как отметил источник издания, во время двухчасового телефонного разговора с украинским президентом Уиткофф и Кушнер, "хотели получить от Зеленского однозначное "да".

"Складывалось такое впечатление, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс и американцы хотели, чтобы Зеленский полностью согласился на это в телефонном разговоре", - рассказал украинский чиновник.

В то же время президент Украины высказался о мирных переговорах. По мнению Зеленского, Дональд Трамп точно хочет закончить войну в Украине.

"Да, у него свое видение. А мы здесь живем внутри, мы видим детали, нюансы, гораздо глубже это воспринимаем, потому что это наша Родина. А что я вижу сейчас в переговорной группе? Я вижу, как очень старается Джаред, они работают с Уиткоффом", - добавил глава государства.

