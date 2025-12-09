Одновременно неподалеку ведутся работы над новым кладбищем и музеем - для чествования солдат КНДР, погибших в войне против Украины.

Северная Корея начала масштабное строительство трех роскошных особняков на территории гостевого комплекса Кумсусан в Пхеньяне. Как отметили аналитики NK News, каждый из этих объектов имеет площадь примерно 13 тысяч квадратных метров, а спутниковые снимки свидетельствуют, что их могут подготовить для приема иностранных лидеров уже в ближайшие месяцы. Наряду с основными работами также обустраивают новое кладбище и музей - в честь северокорейских военных, погибших в войне против Украины.

По данным снимков, после старта проекта в конце октября 2025 года строительные работы продвигаются чрезвычайно быстро: на месте появился большой трудовой лагерь, а к середине ноября были полностью завершены фундаменты всех трех особняков, возведены несколько этажей, а также вспомогательная инфраструктура. Такой темп свидетельствует, что власти КНДР рассматривают проект как приоритетный.

Официальных объявлений о возможных визитах Пхеньян не делал. В то же время аналитики NK News предполагают, что одним из потенциальных гостей может стать президент России Владимир Путин - на фоне углубления сотрудничества между Москвой и Пхеньяном после начала войны против Украины. Их последняя личная встреча состоялась в сентябре 2025 года во время военного парада в Пекине.

Видео дня

Среди других возможных гостей новых резиденций называют китайского лидера Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. В частности, Трамп в октябре предлагал приехать в КНДР, чтобы обсудить вопрос санкций, однако Ким Чен Ын на эту инициативу публично не ответил.

Новые особняки по масштабу сопоставимы с двумя резиденциями, возведенными в 2019 году специально под визит Си Цзиньпина. Тогда Пхеньян завершил строительство всего за четыре месяца - от фундамента до готовности принять высокопоставленного гостя. Впоследствии этот комплекс использовали и для приема российских чиновников, среди которых были Сергей Шойгу, Андрей Белоусов и Дмитрий Медведев в 2024-2025 годах.

"После пребывания Си в пансионате в 2019 году Ким использовал помещение для приема местных музыкантов во время пандемии, а также предоставил им расширенный доступ для съемок там музыкального видео... Государственные СМИ КНДР не всегда раскрывают информацию о проживании высокопоставленных иностранных чиновников, а это значит, что список гостей в Кумсусане, вероятно, длиннее", - говорится в публикации.

Участие северокорейцев в войне РФ с Украиной

Напомним, в начале сентября стало известно, что в результате боевых действий во время войны, которую РФ развязала против Украины, погибло около 2 тысяч солдат КНДР. Также тогда говорилось, что, по данным разведки Южной Кореи, Северная Корея планирует дополнительно отправить в РФ около 6 тысяч солдат в рамках третьей партии развертывания войск.

Кремлевский диктатор Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за "храбрость" северокорейских солдат, участвующих в войне против Украины. Также Путин назвал военный парад лидера Китая Си Цзиньпина "блестящим".

Вас также могут заинтересовать новости: