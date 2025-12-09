Президент США также сказал, что в Украине якобы "используют войну", чтобы не проводить выборы.

Президент США Дональд Трам заявил, что Украина должна провести выборы. Об этом он сказал в интервью Politico.

На вопрос журналистки, не считает ли он, что пришло время в Украине провести выборы, глава Белого дома ответил утвердительно.

"Да. Я думаю, что да. Прошло много времени... Дела шли не очень хорошо. Да, я думаю, что время. Я думаю, что это важное время для проведения выборов", - отметил президент США.

Он также сказал, что в Украине "используют войну" якобы для того, чтобы не проводить выборы.

"Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что украинский народ должен был бы иметь такой выбор. И, возможно, Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) победил бы. Я не знаю, кто бы победил. Но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", - высказался Трамп.

Как сообщалось, ранее Зеленский озвучивал главное условие проведения выборов в Украине. По его словам, он готов это сделать, если будет перемирие. "Мы готовы. Если будет перемирие, даже если это сложно в соответствии с нашей Конституцией", – говорил президент. Он уточнил, что выборы возможны только при сотрудничестве с партнерами и при наличии гарантий безопасности.

Нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, Федор Вениславский объяснял, при каких условиях можно провести выборы. Он отмечал, что сейчас в Украине действует запрет на проведение выборов во время правового режима военного положения. Однако ситуацию может изменить указ президента об отмене этого правового режима, если его поддержит парламент.

По мнению главы Центральной избирательной комиссии Олега Диденко, для подготовки выборов после завершения военного положения требуется больший период времени, чем определенный законодательством, а это означает, что либо во время военного положения, либо после окончания его действия придется менять избирательный закон.

